Es muy posible de que Chris Jericho y Mike Tyson se enfrenten próximamente en AEW, y que el escenario propicio sería en AEW ALL OUT 2020, el 5 de septiembre. Ambos se vieron las caras en el episodio de Dynamite del 27 de mayo pasado, el cual elevó los ratings del programa, y días después, Le Champion amenazó al ex pugilista y le hizo saber que también practicó el box durante seis años.

► La idea original para el segmento entre Chris Jericho y Mike Tyson

En el episodio reciente de Talk Is Jericho, Chris Jericho tuvo como invitados al resto de The Inner Circle, Santana, Ortiz, Jake Hager y Sammy Guevara. Hablaron sobre la confrontación que tuvieron con Mike Tyson en Dynamite, donde Santana y Ortiz admitieron que fueron intimidados por los peleadores que estaban en el ring acompañando a Tyson.

Durante el segmento entre Chris Jericho y Mike Tyson, Le Champion hizo referencia al actor Michael Gooch, quien era parte del séquito que acompañaba a Tyson. Jericho se burló de Gooch hablando de las disparidades entre él y los peleadores que lo acompañaban.

"Entonces, cuando estos muchachos salen, y una vez más, hablé con Mike. La idea original era que Mike noqueara a Sammy, pero eso cambió. Estos muchachos salieron, y habíamos hablado con cuatro y hay como ocho muchachos. Y agregué un par de los muchachos, Musa y Graham, algunos de nuestros muchachos allí, así que si alguien necesita recibir un golpe, ellos Luego está 'The Gooch', este actor amigo de Tyson que nunca he conocido."

"Así que estoy cara a cara con Tyson. Llevé a Jake por aquí y creo que Sammy está allí y hay una fila de muchachos, y ustedes saben, cuando una pelea se da, ustedes están viendo con quien estás peleando, pero yo también estoy mirando aquí. Y estoy viendo a este idiota. Puedo decir que este tipo se ve loco. Rashad se ve loco, pero este tipo parece un idiota flaco, gordo y regordete."

Jericho entró en más detalles sobre el segmento y dice que espera que puedan hacer algo más en el futuro y además explicó por qué el segmento fue un éxito.

"Así que he aquí, cuando Tyson comienza a quitarse la camisa, este idiota gordo, gordo y grumoso. Se suponía que debía empujar a Tyson primero. Él me empuja a mí segundo, pero hay nada de eso. Es solo que Tyson se va, y si me ves ir, 'espera. Espera. Espera. Espera'. Se lo digo como entre líneas, espera."

"Entonces, cuando se quita la camisa y me empuja. Lo empujo hacia atrás. Aquí viene 'The Gooch'. Él viene hacia mí, y yo dije: 'OK, eso es todo'. Amigo, agarré su cabeza directamente hacia mesa, y nos pusimos en marcha. Si miras eso, todos estamos perdiendo. 'El Gooch', está siendo abofeteado y golpeado y Sammy está en una scooter, pero ahora solo está corriendo ".

"Fue un gran segmento debido a lo loco que era, que era lo que queríamos. No tienes a Iron Mike para hacer lugares elegantes y coreografiados. Es solo un gran motín, una escena de la mafia, una locura, y obtuvimos un muchísima cobertura para ello. Espero que podamos hacer más con ellos, y él tenga un escuadrón. Tenemos un escuadrón. Así que espero que eso pueda llevar a más cosas".