Holly Holm espera que Amanda Nunes desista del retiro para obtener revancha contra ella

Holly Holm quiere repasar las cosas con Amanda Nunes. Holm y Nunes se enfrentaron en julio pasado en UFC 239, donde Nunes eliminó a "The Preachers Daughter" en el primer round para defender su título de peso gallo.

La campeona luego pasó a defender su cinturón contra Germaine de Randamie en diciembre y defendió su correa de peso pluma contra Felicia Spencer en junio.

Desde las victorias, Nunes ha estado hablando sobre la jubilación, lo que Holm espera que no sea cierto.

"Ella ha estado bastante activa y ha estado en una buena racha. Obviamente ella ha atravesado a todos. Entonces, a veces tal vez se siente un poco satisfecha, así que tal vez no siente la necesidad de seguir adelante. Pero, de nuevo, tienes un poco de tiempo entre peleas y es como, 'Ah no, quiero hacerlo de nuevo', así que no lo sé. Veremos lo que ella realmente hace".

“Sé que está en un lugar donde no creo que nadie la culpe por alejarse. Pero, no creo que ella realmente quiera alejarse. Ella podría querer seguir peleando. Cuando estás arriba, a veces es difícil alejarte de eso. Así que creo que será lo que ella sienta. La vida siempre está sucediendo para todos fuera de la jaula, por lo que muchas personas sienten ciertas cosas en su vida. Donde quiera que ella tome su camino, más poder para ella. Pero espero que todavía esté allí para que pueda revanchar con ella ".