Pista de que EJ Nduka sí podría volver a la WWE

En el boletín de esta semana del Wrestling Observer, Dave Meltzer informa de que WWE quiere recuperar a EJ Nduka, antes conocido como Ezra Judge en NXT:

“EJ Nduka, quien ha recibido excelentes críticas de la gerencia, su contrato vence de manera inminente y hay interés en él de múltiples promociones, incluida WWE, que expresó cierto interés en traerlo de regreso. Nduka, de 34 años, es un culturista de alto nivel de 6 pies 5 pulgadas y ex futbolista universitario que saltó al fútbol canadiense e hizo algunos campamentos de la NFL hasta que firmó con WWE en 2018 y se convirtió en Ezra Judge.

“Es un tipo que no ha trabajado mucho en las independientes, pero ha trabajado en México y ha sido empujado en MLW, donde actualmente tiene los títulos de parejas con Calvin Tankman. WWE lo despidió en mayo de 2021, que fue cuando estaban despidiendo a los muchachos, probablemente en su caso debido a que no hacía televisión y ya era mayor cuando la idea era que querían muchachos más jóvenes en NXT. El nombre ha surgido tanto en AEW como en Japón“.

► EJ Nduka sí podría volver a la WWE

La pista tiene relación con las grabaciones del evento de MLW Blood & Thunder de anoche. Este no se emitirá hasta el 21 de enero por lo que quienes vayan a verlo y no quieran conocer el resultado de uno de los combates mejor que no sigan leyendo. Durante el mismo, EJ Nduka y Calvin Tankman pierden el Campeonato Mundial de Parejas de la compañía ante Samoan SWAT Team (Juicy Finau & Lance Anoa’i). Que esto suceda justo después del informe mencionado es sin duda una pista de que el ex Ezra Judge está próximo a tomar el camino de vuelta a la WWE.

Obviamente, podría ser simplemente casualidad y que eso no suceda, esto tampoco podemos descartarlo. Veremos qué más novedades tenemos próximamente.