Joe Rogan: “Gordon debió vencer a Pimblett”

El comentarista de color de UFC y presentador de podcast, Joe Rogan, ha afirmado que el peso ligero de UFC, Paddy Pimblett , probablemente debería haber sufrido su primera derrota promocional el mes pasado en UFC 282, eligiendo al oponente Jared Gordon para derrotar al nativo de Liverpool en el T-Mobile Arena.

En el evento coestelar de UFC 282, Pimblett logró pasar a 4-0 en la organización con una victoria por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) sobre el nativo de Nueva York, Gordon.

Inmediatamente después del enfrentamiento co-estelar, varios miembros de los medios y comentaristas de la comunidad de artes marciales mixtas expresaron su descontento con el resultado en cuestión, alegando que probablemente Gordon debería haber obtenido el triunfo como juez en lugar de Pimblett.

También surgieron imágenes del comentarista en color de UFC, Rogan, poniendo los ojos en blanco y echando la cabeza hacia atrás con incredulidad cuando el locutor de Octagon , Bruce Buffer, anunció a Pimblett como el ganador.

Y después del dudoso resultado, Rogan argumentó el caso de Gordon para ganar contra Dave Portnoy, el fundador de Barstool Sports , con quien Pimblett está asociado.

“Pensé que Jared (Gordon) ganó. Pensé que Jared Gordon ganó esa pelea. Pero fue una buena pelea, ciertamente no fue una paliza, no fue una de esas peleas en las que no había manera de que [Paddy Pimblett ganara]. Fue una pelea cerrada”.

Aún por ser reservado para su próxima caminata por el Octágono, Pimblett ha recibido una gran cantidad de ofertas de contendientes de peso ligero, incluidos Renato Moicano y Terrance McKinney desde su victoria sobre Gordon.

Antes de su victoria como juez sobre Gordon, Pimblett consiguió un trío de finales sobre Jordan Leavitt, Kazula Vargas y Luigi Vendramini desde su debut en UFC en septiembre de 2021. Antes de su eventual traslado a UFC, Pimblett se había convertido en un indiscutible Cage Warriors. titular de peso pluma.