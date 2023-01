Ser luchador profesional no es únicamente entrenar y luchar sino que esa vida supone mucho más de lo que normalmente no se habla pero que es intrínseco a la carrera de quien trabaja en los encordados. Por ejemplo, los continuos viajes alrededor del mundo para participar en eventos, ya sea de una compañía como la WWE o de muchas si el protagonista es independiente. No hace mucho, nos enterábamos de la pesadilla que vivió Cash Wheeler para formar parte de Wrestle Kingdom 17.

“Lunes a las 7 de la mañana: Problema con el papeleo. No puedo abordar mi vuelo a Japón. Malo. Lunes a las 19:00: vuelo a ATL para el nuevo vuelo del martes por la mañana retrasado. Luego cancelado. Lunes a las 22:00: conduzco hasta ATL. 4:15 de la mañana: Llegada al hotel. Día de Wrestle Kingdom: aterrizo y voy directamente al Domo. No te puedes perder esto”.

► Chris Jericho, contra Wyndham Hotels and Resorts

Viajes que incluyen también la estancia en hoteles, si es que el luchador tiene la posibilidad de hospedarse en un establecimiento como este y no se tiene que conformar con un motel, una pensión o su propio vehículo. Y ahora descubrimos que Chris Jericho tuvo un problema recientemente con la empresa Wyndham Hotels and Resorts.

Hi @reservationscom! I accidentally pressed wrong button for the suites I reserved for @WyndhamHotels in #deerfieldbeach. When I called to change 20 secs later, I was told, “tough luck…deal w it.” I find that unreasonable & would like to change NOT CANCEL this res-Total swindle! — Chris Jericho (@IAmJericho) January 8, 2023

“¡Hola, Reservations.com! Accidentalmente presioné el botón equivocado para las suites que reservé para Wyndham Hotels and Resort en Deerfield Beach. Cuando llamé para cambiarme 20 segundos después, me dijeron: ‘Mala suerte… lidia con eso’. ¡Me parece irrazonable y me gustaría cambiar NO CANCELAR esta estafa!“.

Y el luchador de AEW recibió respuesta:

Thanks for letting us know. We’re sorry to hear this was your experience and want to help. If you could please follow this account, we'd like to send you a direct message to gather further information. Thank you! https://t.co/H9opGJ2wJJ — Wyndham Hotels & Resorts (@WyndhamHotels) January 8, 2023

“Gracias por hacérnoslo saber. Lamentamos escuchar que esa fue su experiencia y queremos ayudarlo. Si pudiera, por favor, seguir esta cuenta, nos encantaría enviarle un mensaje privado para proporcionarle información. ¡Gracias!”.

¿Os gusta lo que está haciendo Chris Jericho actualmente en All Elite Wrestling?