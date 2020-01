Nueva pista acerca de la salida de Shayna Baszler de NXT

NXT celebró su más reciente episodio semanal unas horas atrás y a pesar de que falta más de un mes para la celebración de su nuevo especial, TakeOver: Portland, se confirmaron dos combates que se celebrarán el 16 de febrero en el Moda Center de Portland, Oregon. Por un lado, Johnny Gargano se verá las caras con Finn Bálor. Los dos tuvieron la ocasión de dedicarse unas palabras anoche, quedando para batirse el cobre el mes que viene. Por el otro, Rhea Ripley defenderá el Campeonato Femenil NXT con una luchadora por confirmar.

► Salida de Shayna Baszler de NXT

Una luchadora que se confirmará la semana que viene cuando varias gladiadoras de la marca amarilla se enfrenten en una campal.

Sin duda son once de las mejores Superestrellas de NXT, pero habrán notado la falta de Shayna Baszler. También de sus secuaces, Marina Shafir y Jessamyn Duke. Pero vamos a centrarnos en la líder de este trío. Cabe la posibilidad de que entre más adelante para ser incluida en la ecuación, para tener una nueva oportunidad de coronarse en el próximo especial. No obstante, Dave Meltzer ha tomado que no fuera incluida en esta lucha para determinar a la nueva contendiente como una pista de que abandonará pronto la marca.

Esto comentó Meltzer en el reciente episodio del Wrestling Observer Radio:

«Es interesante. Sin Shayna, sin Jessamyn, sin Marina. Supongo que esto significa que Shayna entrará a Raw más temprano que tarde«.

Veremos ahora qué ocurre en las próximas semanas. Debemos tener en cuenta que antes de este evento se celebrará Royal Rumble 2020, PPV en el que Baszler podría participar como una de las luchadoras de la campal femenil. De hecho, pensando en lo que ha conseguido hasta ahora en el Imperio McMahon, tampoco nos extrañaría demasiado que ella fuera la vencedora del combate.

Sería interesante además que Ronda Rousey apareciera y ambas se vieran las caras. O formaran una alianza contra las demás. ¿Qué pasaría si fueran las dos últimas en el encordado? ¿Baszler se dejaría derrotar? Es verdad que no se ha dicho ni insinuado nada oficialmente acerca de que esto pueda ocurrir, pero la antigua Campeona Raw sigue siendo la favorita para triunfar en dicha lucha.