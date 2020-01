Pocas novedades hemos tenido acerca de la recuperación de Jason Jordan en los últimos meses. Esto lo estamos tomando como una mala noticia, que es el hecho mismo de que no exista nada que contar, lo cual quiere decir que su estado de salud no ha mejorado. Por suerte continúa trabajando en WWE pero no en el rol que querría. Siempre decimos que esperamos y deseamos que pueda retomar su carrera en los encordados y de momento no se ha confirmado en ningún momento que no vaya a poder hacerlo en un futuro.

► Kurt Angle habla de Jason Jordan

No obstante, esa es la pinta que tiene, de que no podrá luchar nunca más. Y quizá sea lo mejor, como ocurre con Paige. Nadie quiere que puedan sufrir un daño mayor por volver a los encordados. Pero no todos han perdido la esperanza con el luchador (tampoco con la luchadora). En SÚPER LUCHAS seguimos esperando que vuelva, que vuelva para continuar su rivalidad con Seth Rollins que estaba comenzando cuando se lastimó. Y no somos los únicos. Su padre ficticio, Kurt Angle, sigue esperando que regrese algún día.

Esto comentó el miembro del Salón de la Fama a Chris Van Vliet:

«Está bien. Espero que vuelva. Está teniendo algunos problemas con su circulación y con el uso de la mano izquierda, así que va a tener que esperar un poco más».

La forma tan positiva de hablar del medallista olímpico de Jordan levanta un poco el ánimo. Pero en realidad no confirma nada. En ningún momento habla de que su situación mejorara o de que esté un poco más cerca de regresar ni mucho menos de fechas. Tendremos que seguir esperando, pero vemos que no todos han perdido la esperanza con este joven luchador que todavía tiene mucho que dar.

Fuera de esta entrevista, creemos interesante apuntar que Jordan ha eliminado su cuenta de Instagram. No sabemos por qué. Mantiene la de Twitter, donde no está demasiado activo. Quizá más adelante sepamos más, pero puede que borrara simplemente por su falta de actividad.