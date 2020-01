WWE tomó la decisión de sacar de la programación a The Usos después del segundo arresto de Jimmy Uso el año pasado. Jey Uso no tuvo nada que ver pero no tenía sentido que luchara por su cuenta mientras su hermano estaba ausente. Naomi también tuvo problemas por conducir en estado de ebriedad, pero no fueron los únicos, de hecho, ella todavía no ha vuelto a la acción. Es de suponer que volverá en la campal femenil de Royal Rumble 2020, pero es pura especulación. Mientras, los gemelos reaparecieron el viernes pasado para salvar a Roman Reigns.

No sabemos cuál es el plan para ellos a partir de ahora, no comentaron nada en su reciente entrevista en After the Bell. Por otro lado, sí que hablaron de varias cuestiones interesantes, por lo que repasemos sus declaraciones en espera de lo que ocurra mañana.

► The Usos en After the Bell

Un detalle que llamó la atención de la vuelta de Los Uso fue su cambio de atuendo y Jimmy comentó esto:

«Me di cuenta de que tenía el pelo largo en cada uno de los problemas que tuve en mi vida. Entonces decidí cortarlo. Mi hermano lo hizo en el primer mes en que estábamos en casa. Yo lo hice como dos semanas antes de que volviéramos. Le dije: ‘Cada vez que tengo un problema, tengo el pelo largo, así que vamos a quitar esta mierd*».

Continuando con Jimmy habló así acerca de sus arrestos:

«Bueno, ya sabes, los seres humanos cometemos errores. Los Uso también. Estamos continuamente trabajando, quizá pasamos un día en casa, pero después volvemos a la carretera. Vamos a cinco ciudades en cuatro noches. Es como si no tuviéramos tiempo para abordar cualquier asunto, simplemente seguimos adelante. Creo que todo empezó a ponerse más difícil cuando mis problemas afectaban a mi familia, a las personas más cercanas a mí. Todo se mueve demasiado rápido y en ocasiones tienes que desacelerar un poco y tomarte un tiempo. Eso es exactamente lo que hicimos».

Volviendo a su retorno, a su futuro en 2020, Jey declaró:

«Este año será un juego de niños para nosotros. 2020 será nuestro año. Cuando volvimos y empezamos a caminar entre bastidores, viendo al resto de chicos, al resto del equipo, enseguida sentimos el amor de todos».

Jimmy comenta respecto a esto que estaba un poco nervioso de volver, que Jey le preguntó varias veces si se encontraba bien.