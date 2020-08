Pat McAfee golpea a Adam Cole ¿lucharán en NXT TakeOver XXX?

En las más reciente edición de WWE ocurrió algo inesperado: Pat McAfee pateó en la cabeza al ex Campeón NXT, Adam Cole. Si, como recordarán, el panelista de algunos PPVs y programas de WWE, y exjugador de fútbol americano, así como también podcaster y analista deportivo en general, invitó recientemente a Adam Cole a su show y a este no le gustó la forma en que McAfee lo menospreció durante la entrevista, metiéndose con su tamaño, y reaccionó airadamente insultándolo con palabras muy groseras.

El hecho causó sensación en la comunidad luchística de Internet, y por tal motivo, WWE quería que ambos arreglaran sus diferencias en el show de NXT de anoche. En un principio, parecía que todo había quedado en el pasado, pero Pat McAfee apareció al final del show y se enfrascó en un duelo con Cole, a quien terminó sorprendiendo con una certera patada en la cabeza. Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Parece que Pat McAfee y Adam Cole han hecho las pases y Cole está enfocado en el evento estelar de sus compañeros.

Thankfully, tensions between @AdamColePro & @PatMcAfeeShow have calmed considerably ahead of tonight's main event. #WWENXT pic.twitter.com/KDAI9k8HA0

Here's the moment everything broke down between @AdamColePro & @PatMcAfeeShow! #WWENXT pic.twitter.com/OhdWIo3f7Q