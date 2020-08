Pat McAfee y Adam Cole aclararán sus diferencias esta noche en NXT

Adam Cole apareció en el programa de Pat McAfee, pero la entrevista no terminó de buena manera, ya que el ex Campeón NXT salió furioso después de maldecir a McAfee y empujar a uno de sus productores. El ex pateador de los Indianapolis Colts lució sorprendido ante tal actitud. Esto provocó un debate sobre si todo esto fue real o no.

Triple H apareció en el programa de McAfee, y luego de disculparse a nombre del ex Campeón NXT, extendió una invitación abierta a McAfee para que aparezca en NXT y pueda aclarar sus cosas con Adam Cole. Triple H también dijo que si McAfee y Cole quieren resolver las cosas en privado, también estaba correcto para él.

► Pat McAfee y Adam Cole se verán las caras esta noche en NXT

Al parecer, las palabras de Triple H han hecho eco, ya que Adam Cole publicó en su cuenta de Twitter que recibió algunas noticias muy interesantes, infiriendo que podría tener un visitante esta semana en NXT, y por ello, está dispuesto a aclarar las cosas.

Just heard some really interesting news. If he is that serious about fixing this, then count me in. — Adam Cole (@AdamColePro) August 5, 2020

"He escuchado algunas noticias interesantes. Si de veras quiere arreglar esto, entonces cuenten conmigo."

Y ese visitante es el propio Pat McAfee, quien también publicó en su Twitter que acaba de obtener un permiso de su esposa para hacer una pausa en su luna de miel y realizar una visita para aclarar algo de todo el drama que ha surgido en este tema.

Wifey just gave us the go ahead.. About to take a mid honeymoon daytrip to clear up some drama in my life pic.twitter.com/6xZdnFhCI5 — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) August 5, 2020

"La esposa nos dio el visto bueno ... Estoy a punto de hacer una excursión en media luna de miel para aclarar un poco de drama en mi vida."

Algunos fanáticos no estaban seguros de a qué se refería este tweet, pero el gif de Adam Cole con la cara de McAfee incluida en la misma daba un buen indicio. De hecho, WWE confirmó la situación y en su sitio web indicó que el ex Campeón NXT recibirá la visita del ex NFL en el programa de esta noche. Será la primera vez que Pat McAfee y Adam Cole tengan un cara a cara luego del altercado que tuvieron.

"¡Una gran noche está planeada para la marca negra y dorada! Está previsto que Pat McAfee parezca abordar el acalorado intercambio del mes pasado con Adam Cole.

Mientras tanto, Imperium defenderá el campeonato de Parejas NXT contra The Undisputed Era, el campeón de NXT Keith Lee se enfrenta a Cameron Grimes, Rhea Ripley lucha contra Dakota Kai por la oportunidad de desafiar a Io Shirai por el Campeonato Femenil NXT y otro sitio en la la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano NXT está en juego entre Damian Priest, Oney Lorcan y el debutante Ridge Holland."

Esta noche veremos un capítulo más en las Wednesday Night Wars. No te pierdas nuestras coberturas en vivo de NXT (con el duelo entre Damian Priest, Oney Lorcan y Ridge Holland) y de AEW Dynamite (Jon Moxley defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Darby Allin).

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.