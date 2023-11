«[…] Tal vez sea una vez al año, una vez cada tres años, una vez cada 20 años, una de esas cosas en las que siento que debe hacerse, se hará. Planes inmediatos de ser un luchador activo nuevamente, no, no están en mis planes. […]». Mr. Stone comentaba esto antes de enfrentar a Bron Breakker en Halloween Havoc 2023. No tenía intención de volver a ser luchador a tiempo completo antes y seguramente todavía menos después de recibir una paliza del exCampeón NXT, que esta semana también venció a su cliente, Von Wagner, aunque los dos terminaron vengándose.

► Mr. Stone también quiere comentar

No obstante, según expresa en Not Sam Wrestling, el manager sí que mira más allá de su rol actual pues le gustaría seguir explorando el papel de comentarista, el cual tuvo la ocasión de probar a comienzos de año en NXT Level Up. Y la verdad es que hablar siempre ha sido su mayor cualidad, así que, ¿por qué no? Quizá le den una nueva oportunidad próximamente.

«En el WWE Performance Center, todas las herramientas están disponibles para que cualquiera pueda aprender lo que desee. En cuanto a cuando realmente lo hice. Mucha gente piensa que ser comentarisat consiste en sentarse, ponerse un auricular y hablar. Es mucho más difícil de lo que la gente cree, si quieres hacerlo de la manera correcta. Estás destacando a dos talentos en un corto período de tiempo mientras narras la acción, cuentas las historias, y además, cuentas otras historias en otros programas.

«Hay mucho más en ello, pero fue emocionante aprenderlo porque siempre estoy interesado en asumir nuevos desafíos o aprender algo diferente. He disfrutado el viaje y creo que he hecho un buen trabajo cuando me han pedido que reemplace o lo haga, y espero hacerlo de nuevo en el futuro. Es mucho más complicado de lo que la gente piensa. Hay mucho más en ello».