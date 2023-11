El gran presagio de Jonathan Coachman para MJF

Lo único que sabemos seguro respecto al futuro de MJF es que esta noche expondrá el Campeonato Mundial AEW ante Daniel García en Dynamite, que si lo retiene el sábado 18 de enero hará lo propio con Jay White en Full Gear -también pondrá en juego el Campeonato Mundia de Parejas ROH contra The Gunns– y que en 2024 expira su contrato como All Elite. Todo lo demás, está en el aire. Dicho esto, en su reciente entrevista con Chris Van Vliet, el exWWE Jonathan Coachman tiene un gran presagio sobre The Devil.

► Jonathan Coachman habla de MJF

«Hay muy pocas personas en la historia del negocio que lo han entendido. Cuando vi a este chico hace unos años y era joven y ni siquiera tenía un lugar para luchar, vi esta arrogancia y pensé, ¿cómo funcionaría eso en el vestuario de la WWE? No solo no se detuvo, siguió adelante y ¿qué tenía que los demás no tenían? Puede hablar mejor que todos los demás. Él lo sabe. Como mencionamos antes, si sabes que eres genial, no pueden decir nada. Cuando hace pequeñas cosas, el otro día vi un video en el que estaba leyendo nombres y dijo Edge, y Tony Khan dijo [no] porque no se puede usar el mismo nombre, lo hizo a propósito. Eso es lo que quiero decir, está jugando al ajedrez. Sabía que debía decir Adam Copeland, pero sabía que si lo decía, entonces Tony estaría fuera de cámara y literalmente no habría nada que Tony pudiera hacer.

«Creo que esto es cierto, Stone Cold Steve Austin fue quien más dinero ganó para Vince a lo largo de los años. Pero cuando hablamos de salarios, cuánto ganan los tipos, Stone Cold y The Rock probablemente alcanzaron entre cinco y diez millones de dólares al año. Fueron quienes realmente elevaron al máximo la garantía mínima de contrato, y Cena también estaba allí. Creo que MJF, cuando se convierta en agente libre, porque cuántos tipos tienen el coraje. Piensa en esto, cuántos tipos tienen el coraje, un año o dos antes de que termine su contrato, de decir públicamente que ni siquiera piensen en acercarse a mí con una oferta débil antes de que mi contrato termine, porque no me importa lo que esté en ese papel, voy a ser un agente libre. Piensa en cuántos tipos en el negocio de hoy tienen el coraje de decir eso, y luego nadie los critica. No he escuchado a nadie decir, ¡vaya, está poniendo en peligro su carrera! Creo que será la superestrella mejor pagada en la historia del negocio cuando se convierta en agente libre.»