En la segunda noche del especial NXT Halloween Havoc 2023, Mr. Stone luchará con Bron Breakker para intentar vengar que este lesionara a Von Wagner. Si atendemos a su carrera en otras empresas, como en TNA, sí lo conocemos bien como luchador. En cambio, desde que se unió a WWE ha actuado más bien como manager, tanto de su actual cliente como de Chelsea Green, entre otras. Por eso, no ha tenido apenas combates. El de hoy será el segundo en 2023, el cuarto de 2021, el quinto desde 2020 y el sexto desde 2019. Otra manera de verlo es que el exCampeón NXT lo va a aplastar.

Do it for Von! @MrStoneWWE puts everything on the line as he goes up against @bronbreakkerwwe THIS TUESDAY on Night Two of #HalloweenHavoc !

Y ese podría ser el motivo por el que Mr. Stone no continúe luchando después de esta noche. No obstante, en realidad, a falta de horas para el programa él no tiene planes de retomar su carrera en las cuerdas, según adelanta en su reciente entrevista en Masked Man Show.

«He pensado en esa sensación de tener mi mano alzada. Creo que podría suceder. En primer lugar, estaré muy feliz porque sabré que Vonn estará contento de que obtuve la retribución y lo hice bien. En cuanto a luchar nuevamente, no lo sé, tendré que ver cuán maltrecho estoy después, cómo me siento después. Si al día siguiente apenas puedo caminar y no puedo jugar con mi hijo, entonces tal vez estaré contento con esa victoria y me retiraré como un ganador.

«Tal vez sea una vez al año, una vez cada tres años, una vez cada 20 años, una de esas cosas en las que siento que debe hacerse, se hará. Planes inmediatos de ser un luchador activo nuevamente, no, no están en mis planes. Si gano, te diré cuál será la celebración. Los niños no irán a la escuela al día siguiente, iremos a Disney World».

We started in the WWE on the same day and have been friends ever since.

Inside and outside the ring we have connected.

No way in hell i’m not gonna get payback for what Bron did to my best friend.

Whatever happens…happens…

STONE vs. BRON = 2 days pic.twitter.com/lGOmSTDMzU

— Mr. Stone (@MrStoneWWE) October 30, 2023