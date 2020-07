Ayer tuvimos en AEW una nueva jornada de acogida de antiguos exiliados de WWE. El que acaparó casi todos los titulares por su popularidad fue Matt Cardona, conocido principalmente como Zack Ryder por su etapa anterior. El sempiterno Campeón de Internet irrumpió con fuerza en Dynamite actuando de salvador de su amigo Cody, quien estaba siendo apalizado por Alex Reynolds y John Silver de The Dark Order. Y con combate concretado ya para el próximo miércoles.

Pero hubo una segunda presentación de un antiguo nombre del Imperio McMahon que pasó algo desapercibida. De hecho, la propia compañía de Tony Khan ni lo recogió en sus redes sociales.

Durante un segmento en principio protagonizado por Nyla Rose y Vickie Guerrero, Ariane Andrew se reveló como la compañera de "The Native Beast" en el torneo femenil de parejas. ¿Y quién es la tal Andrew? Seguro que a muchos les sonará el nombre de Cameron, compañera de Naomi en la dupla que estas formaron, The Funkadactyls.

La gladiadora, sin embargo, no tuvo mucha suerte en solitario si la comparamos con Naomi, pues WWE la devolvió a NXT a finales de 2015 en un intento de ofrecerle una salida. Pero finalmente, la última salida fue su despido allá por mayo de 2016.

► Una segunda oportunidad en AEW

Andrew tenía intención de volver a los rings este año, dentro del circuito independiente, bajo el evento Big Gay Brunch del luchador Effy, durante el fin de semana de WrestleMania 36; frustrado regreso a causa del estallido de la crisis del coronavirus.

Poco antes de "The Showcase of the Inmortals", PWInsider reportó que WWE tenía en agenda un regreso de The Funkadactyls, si bien no concretaba que Andrew tendría un rol competitivo. Planes que seguramente quedaran cancelados, de nuevo, por la COVID-19.

