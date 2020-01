El 6 de marzo de 2016, en un evento no televisado de WWE, Cameron disputó el último combate de su carrera hasta ahora. Como más destacó esta luchadora en el Imperio McMahon fue como acompañante de Brodus Clay como una de las dos Funkydactils junto a Naomi. Esto a pesar de que pasó cinco años en la empresa, trabajando bastante, tanto en FCW, como en NXT, SmackDown, Raw y Main Event. En estos casi cuatro años desde que fuera despedida hemos hablado de ella en alguna ocasión, pero nunca ha vuelto a tener un enfrentamiento.

► Cameron volverá a luchar en 2020

Pero eso va a cambiar próximamente. Bajo su nombre real, Ariane Andrew, regresará pronto a la lucha libre.

Este anuncio no confirma qué combate tendrá pero entendemos que va a luchar en el Big Gay Brunch de EFFY. Lo hará durante el fin de semana de WrestleMania 36. Veremos cómo continúa su carrera en los encordados. Porque tampoco sabemos si tiene previsto dedicarse a ello a tiempo completo o solo lo hará ocasionalmente. Lo iremos sabiendo con el paso de los meses. Pero hasta el 4 de abril no se celebrará este evento.

En cuanto a lo que ha estado haciendo Andrew desde su salida de WWE, sabemos que ha estado dedicándose a su carrera como actriz. Desde 2016 ha estrenado dos cortometrajes (Blood Bath y Jaded Pictures), ha trabajado en una serie (Odd Man Out: The Series), también en una miniserie (My Girlfriend Is Black), en un video (The Hook Up) y estrenó una película (Underdog). Lo cierto es que se ha mantenido bastante ocupada. Aunque ahora mismo, al menos de acuerdo a IMDB, el principal website para este tipo de información, no tiene ningún proyecto pendiente.

Eso puede deberse a que quiere centrarse en sus entrenamientos para su regreso a la lucha libre.