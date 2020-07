Es oficial: Matt Cardona debuta en AEW. El ex WWE, antes conocido como Zack Ryder, apareció para ayudar a su buen amigo Cody de una paliza por parte de The Dark Order. Esta era un debut muy esperado, y que él mismo ya había anunciado. Cardona luce mucho mejor físicamente que desde la última vez que lo vimos en WWE.

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Warhorse busca una derribada de brazo y luego cubre a Cody, cobertura en uno. Warhorse domina la lucha en el inicio de la misma, se enfoca en atacar el brazo izquierdo de Cody, ¿le será suficiente esta estrategia? Rápidamente Cody va a las cuerdas, se toma de las mismas y se sale del ring frustrado. Arn Anderson lo calma y le dice que la lucha es suya.

Warhorse casi le arranca la cabeza a Cody con un tremendo Lariat. Este queda sacudido, se baja del ring nuevamente. Warhorse luce un poco conservador con referencia a sus otros combates, sabe que tiene una gran oportunidad entre sus manos.

Warhorse se lanza desde la ceja del ring y pisotea la espalda de Cody. Luego un codazo al estilo del Macho Man, y estuvo muy cerca de ser el nuevo Campeón TNT. Cody se recupera y consigue la Figura 4, pero Warhorse gira en su espalda y por poco gana la lucha. Luego da varios derechazos a Cody y lo detiene con una patada. Warhorse se lanza desde la esquina, Cody lo evita y cae mal en su rodilla izquierda, misma que Cody patea y lo hace girar en el aire. Finalmente, Cody aplica la Figura 4 y esta vez sí logra hacer que se rinda. Buen combate.

Tras la lucha, The Dark Order atacan a Cody.

¡Y aparece Matt Cardona, antes Zack Ryder en WWE, haciendo su debut en AEW para salvar a su buen amigo Cody!

.@TheMattCardona has come to the aid of @CodyRhodes.

Watch #AEWDynamite NOW on @TNTDrama or https://t.co/GdI7QAsxEP for our International fans. #AEWonTNT @AEWonTNT pic.twitter.com/161tf859LM