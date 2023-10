Durante una entrevista en Raw esta semana, Michael Cole le preguntó al Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, apuntando que siempre se ha señalado a sí mismo como alguien que tiene el control, si en esta ocasión no es él el controlado por Shinsuke Nakamura, en lo que se tomó como una referencia a una promo de CM Punk en ROH en 2005 en la que se decía como el manejador de todo. La referencia del comentarista aparecía en medio de informes sobre el posible regreso de The Best in the World a WWE.

Y de Raw nos vamos al SmackDown de esta pasada noche pues hubo otra referencia a Punk; al menos también se ha tomado de esta manera. Mientras WWE estaba mostrando al público los combates anunciados para Fastlane 2023, Corey Graves dijo: «El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía». Esta es una famosa frase del poeta francés Charles Baudelaire. Pero además es conocida entre los fans de la lucha libre por una recordada promo del exluchador de AEW durante su tiempo en Ring of Honor.

Corey Graves said this on SmackDown tonight, believed to be a CM Punk reference.

“The greatest trick the Devil ever pulled was making the world forget that he existed.”

Check out the videos below for Corey Graves' comments and the original CM Punk promo. ⤵️#WWE #SmackDown pic.twitter.com/QrK4gWmorC

