La evolución de Orange Cassidy: «No lo admitirán»

Orange Cassidy es uno de los luchadores que más ha crecido en AEW desde el nacimiento de la compañía. Ya tenía una sólida carrera en la escena independiente pero nunca se había dado a conocer como durante estos años como All Elite. Podríamos considerarlo un homegrown talent. Cuando estaba dando sus primeros pasos en las tierras Khan era un completo desconocido para el gran público pero en la actualidad es uno de los gladiadores más populares y queridos entre la fanaticada.

► La evolución de Orange Cassidy

Y de su evolución estuvo hablando recientemente el Freshly Squeezed en Busted Open Radio:

«Creo que cambiaré la percepción de las personas, pero nunca lo admitirán. ¿Cuántas personas en Twitter dirán, ‘Sabes qué? Estaba equivocado.’ Tal vez un par de personas, pero estamos hablando de menos del 10%. Eso está bien. No me importa. Si no te gusta y no aprecias lo que estoy haciendo, está bien. No dejaré de hacer lo que quiero hacer. No dejaré de luchar de la manera en que lucho porque eso es lo que hago».

Entonces, Mark Henry le señala que la gente no está familiarizada con él, su estilo ni lo que hizo antes:

«Siempre será un problema, ¿verdad? Porque la gente tiende a sentirse cómoda con lo que conoce. Por lo general, a la gente le gusta la tradición y la rutina. No estoy diciendo que todos sean así. Cuando algo se rompe o es algo nuevo. Es como, ‘Eso no es lo que me gusta. Eso no es lo que he visto antes’. Puede llevar un tiempo adaptarse a estilos diferentes. Es gracioso que sigas diciendo que las personas se han adaptado a mí y a mi estilo. No me gusta pensar que alguien tiene que adaptarse a mi estilo de lucha«.

