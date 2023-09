All Out 2023 vio a Jon Moxley coronarse como nuevo Campeón Internacional poniendo fin al espectacular reinado de Orange Cassidy, que tuvo una duración de 326 días, durante los cuales lo defendió en un total de 31 ocasiones ante algunos de los mejores luchadores del mundo.

► Orange Cassidy habla de Jon Moxley

Tras el evento, el ahora excampeón estuvo analizando lo ocurrido en Sports Illustrated, haciendo hincapié en su imposibilidad de hacer sangrar al nuevo monarca:

«No fue por falta de intentarlo. Pero para un tipo que sangra tanto como Jon, no pude lograrlo. No sé qué dice eso de mí».

The Freshly Squeezed también dedicó un momento para elogiar a MOX:

«Ese es el tipo que cargó con AEW cuando necesitábamos apoyo. El respeto que siento por Jon Moxley es inmenso. Él lidera con el ejemplo, y su presencia y acciones nos hacen mejores luchadores profesionales y mejores personas. Sí, cuando estás en el ring con él, vas a sangrar».

Y de la misma manera agradeció el cariño de los fans, quienes lo ovaciaron tras su derrota:

«Mi trayectoria en AEW se debe en gran parte a los fanáticos de AEW. Aprecio el momento que me brindaron. Lo hicieron por mí, pero no solo por mí. También fue por ellos. Ellos son la razón por la que estaba cubierto de sangre. Lucho por ellos. Hacen que nuestra empresa funcione, y no creo que se les dé suficiente crédito por lo que hacen«.

Qué sigue ahora para Orange Cassidy es una pregunta que será interesante responder. De momento él fue el encargado de abrir el Dynamite de esta pasada noche realizando una promo dirigida al respetable. Ha perdido pero puede tener la cabeza en alto:

«Campeón o no, estaré aquí cada semana. Porque soy ‘Freshly Squeezed’ Orange Cassidy y no tengo una frase».