Bobby Lashley quiere luchar nuevamente contra Batista

La reciente huelga de escritores de Hollywood aparentemente ha abierto la puerta para que tanto John Cena como The Rock regresen al lugar donde se hicieron famosos por primera vez, y recientemente ha sonado el nombre de Batista, quien se retirara en el 2019 tras disputar un combate sin descalificación contra Triple H.

► Bobby Lashley y Batista ya se enfrentaron en el pasado

Bobby Lashley se ha enfrentado contra Batista en el pasado, y ahora ha vuelto a ponerlo en la mira a sabiendas de que «The Animal» insinuó que un posible regreso al ring no era improbable, a pesar de haber colgado las botas hace más de cuatro años. Durante una entrevista reciente en «Perform Podcast», The All Mighty expresó su deseo de volver a luchar contra Batista y cree que esto sería un imán de taquilla.

«Dave es definitivamente alguien con quien me encantaría tener un combate. Sería algo que generaría enormes cifras de taquilla«.

«Me encanta dónde está Dave y nunca trato de generar controversia o ningún tipo de fricción. Dave, desde que dejó la WWE, toda su carrera ha explotado a otro nivel. Por supuesto, quieres traer de vuelta a alguien como él».

Batista todavía habla positivamente sobre su experiencia en la lucha libre profesional, y la frase «nunca digas nunca» es popular en el mundo de la WWE, por lo que nunca se puede descartar una lucha más, considerando que existen muchos antecedentes de Superestrellas ya retiradas que terminan luchando una vez más.

Habrá que ver si un enfrentamiento entre Batista y Bobby Lashley llega a concretarse, pero la estrella de “Guardianes de la Galaxia” aún debe recibir una inducción al Salón de la Fama de la WWE en algún momento después de que su plan de inducción original en el 2020 fuera cancelado debido a la pandemia del COVID-19.