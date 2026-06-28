NXT The Great American Bash 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT presenta este domingo 28 de junio el evento THe Great American Bash a realizarse en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
► En NXT The Great American Bash 2025:
- Je’Von Evans venció a Jasper Troy (** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Sol Ruca retuvo ante Izzy Dame (*** 1/2)
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT – FALLS COUNT ANYWHERE: Ethan Page retuvo ante Ricky Saints (*** 1/2)
- CAMPEONATO NXT: Oba Femi retuvo ante Yoshiki Inamura (***)
- Jordynne Grace y Blake Monroe vencieron a Fatal Influence (***)
► Cartelera The Great American Bash 2026
- CAMPEONATO NXT: Tony D’Angelo (c) vs. Naraku.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Kendal Grey.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Myles Borne (c) vs. Tavion Heights.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria (c) vs. Tatum Paxley.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE SPEED: Wren Sinclair (c) vs. Arianna Grace.
- Saquon Shugars vs. Dion Lennox.
- Shiloh Hill vs. Tristan Angels.
► ¿Dónde ver WWE Th Great American Bash 2026 en vivo?
Fecha: domingo 28 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida.
Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
18:00
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
19:00
The CW / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Chicago (CT)
18:00
The CW / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Denver (MT)
17:00
The CW / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
16:00
The CW / ESPN Unlimited
Canadá — Toronto / Montreal (ET)
19:00
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
Netflix
Panamá
19:00
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
19:00
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
18:00
Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay
19:00
Netflix
Chile (Santiago)
20:00
Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
20:00
Netflix
Reino Unido — Londres (BST)
00:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
España peninsular, Francia, Alemania, Italia
01:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
00:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
India (Nueva Delhi)
04:30 (lunes 29 jun.)
Netflix
Filipinas (Manila)
07:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
Japón (Tokio)
08:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
09:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
11:00 (lunes 29 jun.)
Netflix
Los horarios pueden estar sujetos a cambios. Verifica con tu proveedor de servicios local.