Natalya nombra a las futuras estrellas de WWE: “No podía quitarles los ojos de encima”

Natalya tiene bien identificadas a las próximas grandes estrellas de la división femenina de WWE. En una aparición reciente en el programa Busted Open, la veterana de la familia Hart señaló a Kendal Grey y Kelani Jordan como dos talentos que la han dejado boquiabierta —y que todavía tienen margen para crecer en un aspecto clave: la rudeza.

► “No podía quitarles los ojos de encima”

Natalya fue directa al elogiar la calidad técnica de ambas luchadores, a quienes calificó de prácticamente impecables dentro del cuadrilátero. El comentario de la veterana adquiere mayor peso considerando que Grey y Jordan llevan semanas construyendo una rivalidad de alto nivel en NXT, que como informamos en SuperLuchas, tuvo un capítulo importante el 9 de junio cuando Grey venció a Jordan para convertirse en retadora al Campeonato Femenil NXT de Lola Vice:

“Kendal Grey me inspira mucho, igual que Kelani Jordan. Lo que me gusta de Kendal es que tiene base en la lucha amateur, pero quiero que tanto Kelani como Kendal desarrollen más rudeza. Quiero que las empujen un poco más. Son impecables. Kendal es muy fluida, Kelani también. Son tan suaves, tan buenas. La química que tienen juntas —las vi la semana pasada y me dije: ‘caramba’. No podía quitarles los ojos de encima. Fueron muy creativas. Fueron muy diferentes.”

► La fórmula del éxito según Natalya: un millón de dólares en todo

Más allá del elogio puntual, Natalya aprovechó para compartir su filosofía sobre lo que se necesita para triunfar en la compañía. En su visión, hay cuatro caminos posibles para llegar a la cima, y las jóvenes promesas de NXT tienen casi todos cubiertos:

“Para mí, cuando analizo a una luchadora o superestrella, o tienes que verse como un millón de dólares, o hablar como un millón de dólares, o luchar como un millón de dólares, o hacer algo más que trascienda la industria para atraer un millón de miradas al producto. Cuando veo a Kelani, cuando veo a Kendal, cuando veo a Jaida Parker, pienso: estas chicas definitivamente son el futuro y van a ser estrellas de primer nivel en WWE. Pero necesito sentir más rudeza de su parte. También quiero sentir más rudeza de Sol Ruca.”

Natalya añadió que hay luchadores que necesitan estar enojados para sacar su mejor versión —algo que ella misma experimentó a lo largo de su carrera— y que Kelani Jordan podría ser una de esas personas. El contexto no podría ser más oportuno para Grey: la luchadora oriunda de Las Vegas disputará el Campeonato Femenil NXT ante Lola Vice en el próximo Great American Bash, el evento más grande del verano para la marca negra y dorada.