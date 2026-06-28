Thunder Rosa compara trabajar en México y Estados Unidos: “Es como hablar dos idiomas diferentes”

Thunder Rosa vive uno de los momentos más plenos de su carrera, dividiendo su tiempo entre AEW y el CMLL, tras el contrato dual que, como informamos en SuperLuchas, firmó con la Seria y Estable en abril de este año.

En una entrevista reciente con el programa Houston Life, la tijuanense reflexionó sobre lo que implica trabajar en dos países con culturas luchísticas tan distintas, comparando los estilos, las estipulaciones y la manera en que cada público responde.

► “Es como hablar dos idiomas diferentes”

Rosa describió la experiencia de alternar entre ambos mercados con una imagen que captura bien el reto: moverse entre México y Estados Unidos exige un cambio de chip casi total, no solo en el estilo de lucha sino en la lógica narrativa de cada función.

“He estado soñando con la lucha libre últimamente, porque es como hablar dos idiomas distintos. Trabajar en Estados Unidos es una cosa, trabajar en México es algo completamente diferente. Los fans son diferentes, los gustos son diferentes. Primero que nada, el ritmo es mucho más acelerado. Son dos de tres caídas. Aquí es una sola caída, generalmente. Trabajamos para la televisión, para la tele. Es diferente. La historia es diferente, la psicología es diferente, y en AEW hacemos muchos movimientos aéreos.”

La luchadora confesó además que cuando regresa a México tiene que recordarse a sí misma que conoce el idioma y los movimientos necesarios para conectar con la afición, como si el cambio de contexto generara una especie de bloqueo inicial que hay que superar antes de cada aparición.

► Dos públicos, dos formas de ganar su corazón

Más allá del estilo en el ring, Thunder Rosa también analizó cómo difieren las reacciones del público a uno y otro lado de la frontera. El reconocimiento que ha construido en Estados Unidos contrasta con el tipo de conexión más física y emocional que encuentra en México:

“Aquí en Estados Unidos siento que la gente ya me conoce, entonces empiezan a corear mi nombre con mucha más facilidad. Cuando estoy en México es mucho más difícil que coreen porque no creo que estén acostumbrados a los cánticos. Les encanta cuando salgo y me pongo a bailar porque todos bailan conmigo. Entonces, no sé, es como si ambos países fueran increíbles si sabes cómo llegar a sus sentimientos y a sus corazones, porque van a responder sin importar qué.”

Las palabras de Rosa confirman lo que su trayectoria reciente ya dejaba ver: lejos de sentirse dividida, la luchadora originaria de Tijuana encuentra en esa dualidad una fuente de crecimiento constante. Desde que formalizó su llegada al CMLL en abril, compitiendo en la Arena México, la Coliseo y otras plazas del Consejo, Rosa ha señalado en múltiples ocasiones que su objetivo en México es aspirar a los campeonatos de las Amazonas, con figuras como Persephone en su mira.