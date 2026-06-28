SUPER TOP: Las 5 mejores luchas de la semana | Del 22 al 27 de junio 2026

► Las 5 mejores luchas
Campeonato Internacional AEW: Konosuke Takeshita vs. Ricochet
Ricochet arrancó con todo — vuelos suicidas, patadas de misil, planchas imparables — y estuvo a punto de destronar al japonés en los primeros minutos. Konosuke Takeshita lo atrapó en pleno vuelo y lo azotó con un súplex pecho con pecho en el piso de ringside, marcando el punto de inflexión. Desde entonces, la lucha alternó entre el espectáculo aéreo del retador y los movimientos de poder del campeón: un Blue Thunder Bomb aplastante, un súplex alemán con martinete combinado, y un Last Ride que no alcanzó los tres segundos. Ricochet respondió con un Shooting Star Press, un Michinoku Driver y un Ricosault, pero Takeshita resistió todo y cerró con su poderoso Power Drive Knee y su remate final para retener el título.
Zack Sabre Jr. vs. ‘Jungle’ Jack Perry
Una lección magistral de lucha técnica. Zack Sabre Jr. se hizo respetar desde el primer intercambio, aplicando palancas tan vistosas como dolorosas sobre el brazo de ‘Jungle’ Jack Perry. El inglés dominó a tal punto que el réferi llegó a preguntarle a Perry si podía continuar. El retador reaccionó con Sliced Bread —uno en el ring, otro en la ceja— y un moonsault suicida, pero siempre terminaba atrapado en una nueva llave. Un tirabuzón flotante, un triángulo, y palancas cruzadas al brazo fueron neutralizando el juego aéreo de Perry. Un intercambio final de toques de espaldas, un STF del retador que Sabre deshizo con martillo al brazo, y finalmente el europeo cerró con un amarre combinado de piernas y palanca al brazo que no dejó salida.
Will Ospreay vs. El Phantasmo
El reencuentro entre Will Ospreay y su viejo rival de NJPW El Phantasmo arrancó tranquilo pero dejando ver de inmediato la escuela de ambos. Ospreay echó del ring al canadiense con patadas voladoras y lo siguió con plancha suicida; ELP respondió con un Swan Dive Moonsault. Un Stunner de rebote sorprendió al inglés y desató un intercambio de puñetazos, patadas y machetazos. ELP falló una quebradora en lo alto; Ospreay lo capturó con un Spanish Fly a quemarropa. Una huracanrana perfecta de ELP valió dos segundos. Intercambio de ranas, luego un Styles Clash de Ospreay, y de inmediato su Hidden Blade para cerrar la historia. Pese a su brevedad, la cobertura lo destacó como uno de los mejores momentos de la noche.
Galeno vs. Mecha Wolf
Mecha Wolf no se intimidó ante el imponente Galeno —construido como un bulldozer paralelo a Omos— y se le fue encima a golpes desde el primer momento, incluyendo un tope suicida que no logró derribarlo. La interferencia en la rampa de Omos y Dorian Roldán abrió la puerta para que el puertorriqueño se lanzara en un segundo tope, esta vez por la espalda. Mecha Wolf atacó con patadas voladoras y un rodillazo, pero Galeno logró un Blue Thunder Bomb y, tras sobrevivir un Final Flash DDT, atrapó a su rival con una bala de cañón en esquina para rematar inmediatamente con su Galeno Special. La reseña destacó que, a diferencia de encuentros anteriores del enmascarado, este fue un duelo más parejo y competitivo.
Clasificatoria Survival of the Fittest: Queen Aminata vs. Red Velvet
Queen Aminata dominó los primeros compases con una rompecuellos giratoria y un súplex alemán que castigó duramente a Red Velvet. La retadora reaccionó con un cuatro al brazo, un candado y un Bulldog de cazadora, mostrando que no se rendiría fácilmente. Aminata lanzó una lanza zacatecana que casi terminó todo, pero Velvet la rompió; las tijeras desde las cuerdas dieron a Red Velvet otra oportunidad, aunque un poderoso cabezazo de la jamaiquina selló la victoria con una patada final. La cobertura aplaudió que ambas tuvieran un lugar en Dynamite, destacando la competitividad del encuentro. Aminata avanzó al Survival of the Fittest que coronará a la nueva Campeona TBS.
► Las 3 peores luchas
Paige vs. Jacy Jayne
Paige abrió el duelo con su grito de guerra habitual y se lanzó sobre Jacy Jayne, pero la lucha nunca tomó vuelo. Un doble lazo al cuello dejó al público sin reacción; solo un súplex alemán y un Fisherman Suplex generaron algo de respuesta. La interferencia de Fallon Henley en ringside complicó el final, aunque Paige se impuso con una simple rodada a espaldas. La reseña la calificó de «terriblemente mala» y señaló que lo único rescatable fue su brevedad.
Jade Cargill vs. Chelsea Green
Jade Cargill dominó de principio a fin con un Fallaway Slam y un chokeslam que dejaron poco espacio a Chelsea Green. La retadora intentó patadas en cascada desde las alturas y buscó el Unprettier, pero Cargill la frenó con una patada y cerró con su Jaded. Para ese momento, el episodio de SmackDown ya había agotado al público londinense y nadie reaccionaba a nada. Duró poco, que fue lo único positivo que encontró la reseña.
Danhausen y Matt Cardona vs. Los Garza
Calificada directamente como «una lucha inesperada e innecesaria» por el comentarista Marcelo Rodríguez, esta contienda de comedia fue programada de la nada por Nick Aldis. Danhausen y Matt Cardona enfrentaron a Los Garza —ex Campeones de Parejas AAA recién incorporados a los Perros del Mal— en medio de un público completamente inmóvil. El final llegó cuando Danhausen le echó su maldición a Berto, haciéndolo caer, y lo remató con DDT invertido. La reseña concluyó con lo que es posiblemente el juicio más contundente de la semana: en «Lo mejor» escribió «Nada, pero nada» y en «Lo peor»: «Que existió».