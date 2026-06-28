SUPER TOP: Las 5 mejores luchas de la semana | Del 22 al 27 de junio 2026

Galeno vs. Mecha Wolf

★★★

Mecha Wolf no se intimidó ante el imponente Galeno —construido como un bulldozer paralelo a Omos— y se le fue encima a golpes desde el primer momento, incluyendo un tope suicida que no logró derribarlo. La interferencia en la rampa de Omos y Dorian Roldán abrió la puerta para que el puertorriqueño se lanzara en un segundo tope, esta vez por la espalda. Mecha Wolf atacó con patadas voladoras y un rodillazo, pero Galeno logró un Blue Thunder Bomb y, tras sobrevivir un Final Flash DDT, atrapó a su rival con una bala de cañón en esquina para rematar inmediatamente con su Galeno Special. La reseña destacó que, a diferencia de encuentros anteriores del enmascarado, este fue un duelo más parejo y competitivo.