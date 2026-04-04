CMLL anuncia contrato dual con Thunder Rosa

El Consejo Mundial de Lucha Libre sorprendió a la afición con un importante anuncio. La empresa luchística más antigua del mundo confirmó que Thunder Rosa formará parte de su roster bajo la modalidad de contrato dual con All Elite Wrestling.

► Thunder Rosa al CMLL

Fue el mismo Salvador Lutteroth III quien le dio la bienvenida al elenco femenil del CMLL en el ring de la Arena México. La tijuanense ya había luchado en este local, pero ahora el acuerdo es formal y de largo plazo.

Melissa Cervantes, nombre real de Thunder Rosa, ha sido Campeona Mundial AEW y ha ganado el respeto de la afición mexicana por su estilo agresivo, técnico y lleno de carisma. Su llegada oficial al CMLL representa un puente más fuerte entre la empresa mexicana y la escena internacional.

► ¿Qué significa este contrato dual?

En teoría, Thunder Rosa podrá tener una mayor actividad en el CMLL, y no sólo en la Arena México, sino también en la Coliseo, la Coliseo de Occidente y la Arena Puebla, todo esto sin interferir con sus compromisos en Estados Unidos-

Sin embargo, el acuerdo no implica cambios radicales en el corto plazo, pero sí da certeza jurídica y operativa a la relación que ya existía de facto.