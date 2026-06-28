Forbidden Door 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

AEW presenta este domingo 28 de junio 2026 el evento AEWxNJPW Forbidden Door 2026, en el SAP Center, en San José, California
► El año pasado en AEWxNJPW Forbidden Door 2025:
- Adam Copeland y Christian Cage vencieron a Killswitch y Kip Sabian (***)
- CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) retuvo ante Hiromu Takahashi (**** 1/2)
- CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné retuvo ante Persephone, Alex Windsor y Bozilla (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO IWGP: Zack Sabre Jr. retuvo ante Nigel McGuinness (****)
- Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) (*** 1/2)
- CAMPEONATO UNIFICADO AEW: Kazuchika Okada (c) retuvo ante Swerve Strickland (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) retuvo ante Athena (**** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: ‘Hangman’ Adam Page (c) retuvo ante MJF (**** 1/2)
► Cartelera Forbidden Door 2026
- TORNEO OWEN HART, FINAL VARONIL: Will Ospreay vs. Swerve Strickland.
- TORNEO OWEN HART, FINAL FEMENIL: Mercedes Moné vs. Maya World.
- LUCHA EN JAULA: Mark Briscoe, Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O’Reilly, Konosuke Takeshita y Darby Allin vs. MJF, Kevin Knight, Kyle Fletcher, Jake Doyle, Kazuchika Okada y Andrade el Ídolo.
- CAMPEONATO GLOBAL IWGP: Shota Umino (c) vs. PAC.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Starlight Kid.
- Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Bandido.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Cope and Cage (Adam Copeland y Christian Cage) (c) vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors).
- The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) vs. Sky Team (Místico y Máscara Dorada) vs. Unbound Co. (Shingo Takagi y Titán).
THE BUY IN:
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Thunder Rosa y Olimpia.
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Skye Blue vs. Maika.
► ¿Dónde ver Forbidden Door 2026 en vivo?
Fecha: domingo 28 de junio de 2026.
Horario de referencia: Zero Hour: 16:00 — Ciudad de México | Evento principal (PPV): 17:00 — Ciudad de México.
Sede: SAP Center, San José, California.
Región / Ciudad
Zero Hour
PPV
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
16:00
17:00
Fox Sports Premium
Estados Unidos — Nueva York (ET)
19:00
20:00
HBO Max / Prime Video / PPV.com
Estados Unidos — Chicago (CT)
18:00
19:00
HBO Max / Prime Video / PPV.com
Estados Unidos — Denver (MT)
17:00
18:00
HBO Max / Prime Video / PPV.com
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
16:00
17:00
HBO Max / Prime Video / PPV.com
Canadá — Toronto / Montreal
19:00
20:00
Prime Video / PPV.com
Centroamérica
16:00
17:00
MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador
17:00
18:00
MyAEW
Venezuela, Bolivia
18:00
19:00
MyAEW
Chile (Santiago)
18:00
19:00
MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
19:00
20:00
MyAEW
Reino Unido — Londres (BST)
23:00
00:00 (lunes)
DAZN / Prime Video / MyAEW
España, Francia, Alemania, Italia
00:00 (lunes)
01:00 (lunes)
DAZN / MyAEW
Japón (Tokio)
07:00 (lunes)
08:00 (lunes)
MyAEW
Australia — Sídney
08:00 (lunes)
09:00 (lunes)
MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland
10:00 (lunes)
11:00 (lunes)
MyAEW
Los horarios pueden variar dependiendo de programación local o cambios de horario de verano.