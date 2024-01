¿Qué sería de un Royal Rumble sin grandes «spots»? Este aliciente extra de las batallas campales ha quedado un poco en segundo plano desde aquella racha de ediciones en las que los fans sólo esperaban de Kofi Kingston que al menos protagonizara una de sus célebres «salvadas».

Y parece que desanimado por errar sus dos últimas, Kingston tendrá una nueva oportunidad este fin de semana, cuando participe por decimosexta vez en el Rumble. WWE confirmó su añadido a la contienda de 30 hombres, cuando Kingston tiene previsto retar a Gunther por el Campeonato Intercontinental el próximo lunes en Raw.

Restan tres días para la realización de Royal Rumble 2024, y sólo conocemos la identidad de 12 Superestrellas que integrarán las campales que dan nombre al evento. Seguidamente, su cartel provisional.

Now that @ArcherOfInfamy & @TrueKofi secured their entries, who will be next to declare for the 30-Man #RoyalRumble match this Saturday? pic.twitter.com/OSePfigxHF