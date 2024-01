A Julianna Peña no le entretuvo la actuación de Raquel Pennington en la victoria del sábado sobre Mayra Bueno Silva por el título vacante del peso gallo femenino UFC 297.

«Fue un festival de sueño«, dijo Peña en el episodio del lunes de «The MMA Hour» con Ariel Helwani. «No me impresionó. No me impresionaron sus actuaciones, como le gusta decir a mi amigo Georges St-Pierre. … En general fue una completa decepción, pero no importa porque la noticia de última hora es que estaremos peleando por el cinturón real este verano, llegando a un teatro cerca de ti.»

Peña (11-5 MMA, 7-3 UFC) afirma que originalmente se le ofreció formar parte del combate por el campeonato vacante de las 135 libras después de que Amanda Nunes se retirara de las MMA en junio.

Una lesión le impidió aceptar, por lo que tuvo que ser testigo de cómo Pennington (16-8 MMA, 13-5 UFC) superaba a Bueno Silva en el transcurso de cinco asaltos para una victoria por decisión unánime en el Scotiabank Arena de Toronto.

No pasó mucho tiempo después de que Pennington tuviera el cinturón envuelto alrededor de su cintura para pedir un enfrentamiento con Peña, que ha querido desde hace algún tiempo.

«Esa relación simplemente se remonta a 2013, cuando ambos estábamos de vuelta en ‘The Ultimate Fighter’«, dijo Pennington en la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 297. «Digamos que aprendí la personalidad de Julianna entonces, y es una especie de esas en las que te quedas a tu manera, y yo me quedaré a la mía, pero te metes en mi maldita piel. Llevo 13 años esperando esa pelea, esté el título en juego o no».

Peña, de 34 años, escuchó los comentarios de Pennington, de 35, y se mostró divertida mientras detallaba la génesis de algunos de los problemas entre ellas.

«Simplemente me chirría porque para mí es como, pareces delirante», dijo Peña. «Primero que nada tengo que decir que me quiero, un poco a mí. Nunca voy a estar de acuerdo cuando ella dice eso de ‘tú por tu lado y yo por el mío’. Sí, tiene razón. Yo voy por mi camino (arriba) y tú por el tuyo (abajo). Y el camino que yo sigo es ganar ‘The Ultimate Fighter’ y ganar el campeonato.

«Cuando vivíamos dentro de la casa, decía hasta muy tarde con Shayna Baszler hasta las tres, cuatro de la mañana y en la casa de ‘The Ultimate Fighter’ llegas a entrenar dos veces al día con la mejor gente del mundo. Todos los días entrenas dos veces en el gimnasio. Bueno, ella se quedaba despierta hasta tan tarde, y estaba durmiendo encima de mí en la litera, que se perdería su primera práctica y nunca vendría a la primera práctica»

«Así que estoy aquí fuera machacándome dos veces al día, aprovechando al máximo mis oportunidades para poder convertirme en ‘The Ultimate Fighter’ mientras ella duerme. Vamos en direcciones opuestas. Estoy moliendo y subiendo y no estás haciendo nada, contento con dormir y ser un bulto en el tronco. No es culpa mía que lleves 10 años esperando esta pelea«.

Peña dijo que ya ha empezado a entablar conversaciones con los mandamases de la UFC sobre un enfrentamiento por el título con Pennington, y confía en que se haga realidad para junio o julio. «La Zorra Venezolana» dijo que espera que Pennington disfrute de su tiempo con el cinturón hasta entonces, porque sus días en la cima están contados.

«Me alegro mucho por ella, por su carrera y por todo lo demás. Pero va a durar poco. No va a ser campeona durante siete años. Ese no es el caso, por desgracia. Ella ya está hablando de retirarse y entrar en su retiro siendo un hombre de familia. Déjame hacer los honores y patearte a la jubilación, Raquel».