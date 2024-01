Drew McIntyre: liderazgo en WWE en tiempos de pandemia

Drew McIntyre es una de las superestrellas de la WWE más establecidas de la última década tras su regreso en el 2017, habiendo ganado dos veces el Campeonato WWE durante la época de la pandemia del COVID-19. Actualmente está buscando nuevamente situarse en los planos estelares tras un 2023 bastante complicado, aunque su renovación contractual con WWE todavía es una materia pendiente.

► Drew McIntyre fue una de las estrellas más importantes de WWE durante la pandemia

Recientemente, McIntyre fue entrevistado por ReviewSTL, e hizo una retrospectiva sobre su carrera y mencionó sobre su momento de mayor orgullo. Dijo que fue difícil elegir solo un momento porque está orgulloso de todo lo que ha podido hacer tanto dentro como fuera del ring.

«Supongo que ser campeón durante la época de la pandemia solo porque era una época tan impredecible, tan aterradora. Nadie sabía lo que estaba pasando. Todos estaban realmente preocupados y WWE decidió seguir adelante con nuestro contenido original cuando todos los demás deportes y La compañía de entretenimiento cerró y algunas de nuestras mejores superestrellas se alejaron… Depende de alguien dar un paso al frente y a mí se me dio la oportunidad de dar un paso al frente y ser el líder y ser el que intenta hacer cosas nuevas para entretener… . y conectarse con los fanáticos en casa sin una audiencia en vivo allí, lo que significa que no hay un libro de jugadas».

La victoria más importante de la carrera de McIntyre se produjo sin la asistencia de fanáticos cuando obtuvo su primer Campeonato WWE en WrestleMania 36 tras derrotar a Brock Lesnar en menos de cinco minutos. A partir de allí, mantuvo el Campeonato de la WWE durante la «Era del WWE ThunderDome», cuando la compañía presentaba espectáculos frente a las pantallas con los fanáticos que los veían en línea. McIntyre mantendría su campeonato en Elimination Chamber en el ThunderDome, pero The Miz cobró su contrato de Money In The Bank para arrebatárselo.