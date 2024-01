R-Truth se sincera sobre su reciente asociación con The Miz

R-Truth regresó a WWE en Survivor Series 2023, y recientemente se dijo a sí mismo que era miembro de The Judgment Day, aunque no ha sido formalmente aceptado. No obstante, también ha estado haciendo equipo con The Miz, renovando la asociación que tuvieron a finale del 2011 cuando trabajaron bajo el nombre de Awesome Truth, siendo uno de los equipos más importantes de esa época.

► R-Truth y The Miz generan nostalgia en sus fanáticos

Recientemente, los fanáticos sintieron un poco de nostalgia cuando R-Truth y The Miz retrocedieron el tiempo para unir fuerzas contra The Judgment Day. A pesar de la confusión de Truth sobre si es o no un miembro oficial del grupo, durante una entrevista reciente con Sean Ross Sapp de Fightful el veterano habló sobre volver a trabajar junto al «A-Lister», mencionando que ha sido un sentimiento agradable para él.

«Siempre es divertido hacer equipo con The Miz, siempre. Miz es mi amigo. Al hacer una retrospectiva, dicen que todo vuelve al punto de partida y lo hizo de manera orgánica«

«Creo que es casi como si nunca olvidaras andar en bicicleta, esa química todavía está ahí«.

Si bien R-Truth y The Miz nunca pudieron lograr el Campeonato en parejas a pesar de varios intentos, lograron participar en uno de los combates más importantes de esa época, cuando se unieron para enfrentarse a The Rock y John Cena en Survivor Series 2011, el cual había sido el primer combate de The Rock desde que regresó a la WWE. Ahora, más de una década después, ambos han vuelto a hacer equipo y, pese a la «crisis de identidad» de R-Truth, han sabido trabajar de buena manera pese a que los resultados en el ring no han sido los mejores.