¿Firmó Drew McIntyre un nuevo contrato con WWE?

Drew McIntyre es una de las superestrellas de la WWE más establecidas de la última década, habiendo ganado dos veces el Campeonato WWE. Tras un 2023 bastante complicado, en el que los informes sobre el final de su contrato con WWE tomaron fuerza, considerando que el Guerrero Escocés podría convertirse en agente libre durante este año, ha vuelto a adquirir protagonismo en la programación semanal, continuando en la órbita del Campeonato Mundial de Peso completo y posicionándose como uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble este fin de semana.

► Drew McIntyre sería agente libre después de WrestleMania 40

Previamente se había informado de que Drew McIntyre aún no renueva su contrato con WWE y que estaba considerando varias opciones a medida que se acercaba la fecha de vencimiento de su contrato. Sin embargo, los fanáticos siguen convencidos de que el Guerrero Escocés renovará eventualmente.

Según un informe reciente de Mike Johnson en PWInsider Elite, McIntyre aún no ha firmado un nuevo contrato con WWE. Además, agregó que si no firma un nuevo contrato con la compañía en las próximas semanas, el ex Campeón WWE será libre de competir en cualquier lugar después de WrestleMania 40.

“Drew McIntyre todavía no ha firmado un nuevo contrato con WWE. Si no se llega a un nuevo acuerdo, McIntyre sería libre para firmar en cualquier lugar inmediatamente después de WrestleMania 40”.

Drew McIntyre actualmente está en una rivalidad con Cody Rhodes, CM Punk y Damian Priest, a quienes les plantará cara eventualmente. De hecho, este lunes en WWE RAW tiene previsto enfrentarse al Señor Money in the Bank en un mano a mano. Solo el tiempo dirá si finalmente el escocés se va a quedar en la WWE.