Gran temor de Eric Bischoff por AEW: «El problema…»

Habida cuenta de que fue uno de los nombres más importantes de WCW y de las continuas comparaciones que ha habido entre esta empresa y AEW, Eric Bischoff siempre ha estado conectado de alguna manera en la compañía de Tony Khan, más que nada porque nunca ha dejado de prestar atención para posteriormente compartir su opinión. En el episodio más reciente de 83 Weeks, «The King of Controversy» comparte una gran preocupación por el producto actual All Elite.

► Eric Bischoff teme por AEW

«El problema real, y esto es lo que más me preocupaba hace cinco años con AEW, que ha resultado ser cierto, supongo, es que al hacer estos programas adicionales por las justificaciones que puedan existir, no solo estás diluyendo el producto en la televisión, sino que también estás diluyendo tus recursos, tus recursos creativos. Porque tienes una compañía joven hace cinco años, todos están aprendiendo sobre la marcha. Crear, escribir, producir y ejecutar una gran lucha libre es un trabajo difícil, más aún cuando las personas que lo hacen no tienen experiencia real y tienen que aprender sobre la marcha. Y luego, asumir otras obligaciones y exponer tu producto al público cuando no tienes la experiencia, la infraestructura, el personal o la visión creativa, ¿y ahora estás agregando más presión a eso? Estamos viendo cómo eso se desarrolla.»

«¿Debería Tony haber esperado? En mi opinión, esto no es un hecho; simplemente es mi perspectiva habiendo estado allí y haberlo vivido, y habiendo tenido un tremendo éxito y algunos fracasos bastante abismales en el camino. Tengo la perspectiva única de ver las cosas desde ambos lados de manera objetiva. No peso uno sobre el otro, creo que ambos son igualmente valiosos cuando se trata de esas dos perspectivas: del éxito y de la falta de éxito. Y mi opinión en ese momento fue, ‘No lo hagas aún. Haz que tu marca principal sea sólida y se sostenga por sí sola, incluso si significa decir no a tu socio de transmisión’. Porque no quieren que fracases, aunque digan ‘Queremos otro programa’. Puedes decir no, yo no lo hice. Aquí está la categoría de error: no lo hice. Porque estaba trabajando para el tipo que dijo que quería más. No tenía la opción de decir que no. Quizás nunca lo sepamos. Pero no lo hice. Y el resultado fue el resultado.»

► Collision, ¿como Thunder para WCW?

«Creo que hay muchos paralelismos. Y si retrocedes, tú y yo hablamos de esto cuando se anunció AEW, y en ese momento yo aún era muy solidario. Así que esta perspectiva a la que vuelvo ahora probablemente tiene unos cinco años, ¿verdad? Mi perspectiva en ese momento era, ‘No lo hagas, Tony’. Sé que hay razones para hacerlo. Siempre hay una razón para hacer algo que quieres hacer. Si quiero hacer algo estúpido, puedo justificarlo de un millón de maneras diferentes y hacer que suene bien para mí. Es un mal hábito. Pero fui crítico al respecto. Dije, ‘Creo que es un error basado en mi experiencia’. Fue un error. Porque no solo, en el caso de WCW, me preocupaba por la dilución, por saturar el producto. Solo hay tanto tiempo en la vida de cada uno para tu producto, sea lo que sea… No voy a ver dos o tres horas de nada, no importa cuánto me guste, cada noche o incluso una vez a la semana.»

«Así que mi preocupación cuando WCW se convirtió en Nitro y Thunder fue sobre la fatiga del público; ¿cuánta más lucha libre hará tiempo mi audiencia? Y luego, al reflexionar sobre eso, te das cuenta de que probablemente algunos van a — un gran porcentaje va a decir, ‘¿Sabes qué? Simplemente no voy a ver cuatro horas de lucha libre en horario estelar. Mi esposa se divorciará de mí, mis hijos se irán’, lo que sea, ‘Un perro orinará en el suelo’, lo que sea. Sabes, estás dedicando demasiado tiempo a ver lucha libre. Sabes que vas a perder algo de eso, así que ¿cuál van a elegir? Y al final del día, hay fatiga del público.»

