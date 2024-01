Si bien se está tomando como más probable que Kazuchika Okada se una a AEW cuando termine su contrato con NJPW en unos días, Dave Meltzer informaba recientemente de que el luchador todavía no ha tomado una decisión: «He escuchado a gente y he hablado con personas que lo conocen muy bien, que han conversado con él en los últimos días, y aún no ha decidido. No es como que su decisión la quiera mantener en secreto, simplemente aún no ha tomado una decisión. Conozco a gente en AEW que cree que lo tienen. También conozco a gente en AEW que espera tenerlo, pero no están seguros de tenerlo. Además, hay gente en WWE que espera poder ficharlo para esta empresa (…)».

► Okada aún no termina con NJPW

Dicho esto, si asumimos que «The Rainmaker» va a convertirse en una Superestrella de WWE, una manera fantástica de presentarse sería aparecer sorpresivamente en Royal Rumble 2024 y dar una buena actuación con algunos de los nombres más notables del elenco. No obstante, si bien no podemos descartarlo del todo, aconsejamos a nuestros lectores que no se hagan ilusiones. Nuestro compañero Sean Ross Sapp apunta lo siguiente en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Fightful:

«Su contrato vence el 31 de enero, por lo que no es elegible para ingresar al Royal Rumble ni nada parecido a menos que se establezca un acuerdo especial, pero también está comprometido con fechas posteriores a la finalización de su contrato».

El acuerdo de Okada con New Japan termina a finales de enero pero en realidad aún va a hacer algunas fechas en febrero.

Por otro lado, en la misma sesión, se aclara que Okada tiene la puerta abierta para volver a New Japan:

”Fuentes de New Japan habían oído que dejó claro que se marchaba. Nos decían que la salida fue amistosa y probablemente la puerta permanece abierta, no parece haber mala voluntad”.