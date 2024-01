Cody Rhodes desea que Ricky Starks deje AEW por WWE

«Va a ser Cody (dijo Starks cuando se le preguntó a quién acude en busca de consejos y orientación). Todavía es Cody. Quiero decir, no hay nada de malo en decir eso. Realmente no tengo ese tipo de relación aquí (en el vestuario de AEW). Hay personas con las que puedo hablar, seguro, pero no es en términos de tomarme bajo su protección”. A pesar de estar distanciados desde 2022, desde AEW, Ricky Starks continúa acudiendo a Cody Rhodes, hoy en WWE, en busca de consejo.

► ¿Ricky Starks a WWE?

Los dos mantienen su buena relación, lo cual ha provocado que en ocasiones se haya hablado de si el «Absolute» va a unirse a WWE en algún momento. Aunque la última vez él mismo zanjó el runrún surgido cuando acompañó a Cody a Royal Rumble 2023: «Me importa una mi*rda, y quiero que todos los que estén viendo esto lo hagan al pie de la letra. Me importa una mi*rda si hay algo de tribalismo entre los fans. No me importa si alguien de mi empresa se lo toma a mal (…)».

Pero, ¿y cuándo termine su contrato All Elite? Lo único que podemos adelantar de momento es que a Rhodes le gustaría que Starks se uniera a él, pues así lo dice en Sports Illustrated.

«Mi amigo Ricky Starks. Sé que está bajo contrato, así que eso no va a suceder, pero sería genial verlo.»

El Campeón Mundial de Parejas AEW todavía tiene mucho por hacer en su actual empresa pero si algo sabemos de él es que es tremendamente ambicioso y quizá si logra lo que quiere en ella quiera dar un paso más en su carrera yendo a WWE. Pero, como dice «The American Nightmare», ahora mismo tiene contrato.