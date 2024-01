CJ Perry confirma su rol en el nuevo Jericho Cruise

Cuatro ediciones han sido hasta ahora las que Chris Jericho ha realizado con Rock ‘N’ Wrestling Cruise, una experiencia en un crucero que incluye eventos de lucha libre, conciertos de música y mucho más. El próximo 26 de enero va a realizarse la quinta cuando el barco parta de la ciudad estadounidense de Miami a la isla mexicana de Cozumel.

«¿Concierto de Fozzy en el evento de zarpe del barco para The Five Alive? ¡Claro que sí! Ragers, recibieron un adelanto de nuestra programación para la próxima semana y les recomendamos encarecidamente que comiencen a trazar su ruta antes de subirse al barco. Planifica tus vacaciones en http://chrisjerichocruise.com/schedule».

Fozzy concert at ship sailaway again for The Five Alive? You know it. 😎 Ragers, you received a preview of our schedule for next week and we highly recommend that you start mapping out your route before you get on the ship!

Plan your vacation at https://t.co/CIPDaHURz4 pic.twitter.com/q2soMf7fZI

— Chris Jericho Cruise (@jericho_cruise) January 17, 2024