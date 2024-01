Chimaev no está impresionado con Du Plessis vs. Strickland

A Khamzat Chimaev no le impresionó el evento principal de UFC 297.

El título de peso mediano cambió de manos en el Scotiabank Arena de Toronto, cuando Dricus Du Plessis superó por decisión dividida al actual campeón Sean Strickland. Fue una batalla reñida que dejó a muchos preguntándose quién saldría victorioso, ya que Bruce Buffer dejó a todos colgados en el borde de sus asientos mientras revelaba la tarjeta de puntuación final.

Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC), que podría convertirse en el próximo contendiente al título, no vio nada en la pelea de 25 minutos que le dejara huella. De hecho, cree que podría aprovechar las oportunidades tanto en Du Plessis (21-2 MMA, 5-0 UFC) como en Strickland (28-6 MMA, 15-6 UFC).

«Esperaba que la pelea fuera así. Nada especial. Creo que fue como 50/50. Podría ir de qué lado. Quizás sea correcto. Quizás no lo sea. No sé. Para mí, Strickland ganó esa pelea. Pero esa fue una pelea reñida para ambos. Pero nada especial. Nada me hace decir: ‘Este tipo es otra persona’. Ambos tienen muchas cosas que puedo ver dónde puedo terminarlos”.

Chimaev cree que la pelea se redujo al asalto final, en el que anotó para Strickland. Pensó que Du Plessis ganó los rounds 3 y 4, mientras que Strickland ganó los rounds 1, 2 y 5.

«Fue una buena pelea, pero al mismo tiempo nada especial. Al igual que un duro combate. Algunos derribos y surgen. Nadie intentó acabar con nadie y por eso no tiene nada de especial”.

“Borz” estuvo en acción por última vez en UFC 294, donde obtuvo una victoria por decisión mayoritaria sobre el ex campeón de peso welter Kamaru Usman, quien se presentó con poca antelación para la pelea de tres asaltos y 185 libras. Si no se menciona su nombre, Chimaev, actualmente clasificado en el puesto número 9 según la promoción, no está seguro de quién más estaría nominado para la próxima pelea por el título de peso mediano.

«Israel (Adesanya) está fuera, no sé cuándo volverá. ¿Qué dijo, 2027 o algo así? Todos estos tipos pelearon entre sí. Sólo yo que estoy invicto e indiscutible, ¿sabes? 13-0. … Me prometieron después de la pelea con Usman: ‘Seguro que vas a pelear por el título’. Gané esa pelea. Escuché a Dana White decir: «No creo que Khamzat sea el próximo en ganar el título». Eso es una tontería”.

A Chimaev le gustaría que el CEO de UFC cumpla su palabra y le dé una oportunidad por el título.

«No me importa si es algún presidente o algo así. Si das tu palabra, tienes que responder por ella. … Me sorprendería que alguien pelee por el título a continuación y no sea yo”.