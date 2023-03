Ricky Starks estuvo tras bastidores durante el WWE Royal Rumble 2023 y desde entonces ha habido algunos rumores que el luchador de AEW quiso abordar recientemente en una entrevista con Stephanie Chase. Ello antes de que esta noche luche contra Chris Jericho en Revolution 2023.

> Ricky Stars aborda los rumores sobre la WWE

“Era importante para mí porque es mi amigo [Cody Rhodes]. Es un tipo que me ayudó con una lesión en el cuello. Es un tipo que me ayudó a lo largo de mi carrera, incluso antes de AEW, cuando era un extra en SmackDown. Este tipo habló conmigo y me dio consejos cuando no tenía que hacerlo. Eso es lo importante.

“Me importa una mi*rda, y quiero que todos los que estén viendo esto lo hagan al pie de la letra. Me importa una mi*rda si hay algo de tribalismo entre los fans. No me importa si alguien de mi empresa se lo toma a mal. Me importa un carajo. Es mi amigo. Una cosa sobre mí es que realmente voy a ser un amigo pase lo que pase, y si cubres mi espalda yo cubriré la tuya. Así que es importante que vaya allí y vea a un tipo que finalmente está en el capítulo más importante de su carrera. Era importante para mí estar allí porque querría lo mismo.

“Como dije, no me importa el tribalismo de los fans, de la gente con la que trabajo, era importante para mí ir y apoyar a mi amigo en una de las noches más importantes de su vida porque eso es lo que lo hacen mis amigos. Si hay algo sobre mí, es que soy una persona que estará ahí para sus amigos. Me niego a permitir que nadie me cuestione. O incluso tratar de darme cualquier tipo de rechazo. Como soy una persona adulta, puedo hacer eso”.

¿Te gustaría ver a Ricky Starks en la WWE?