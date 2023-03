Wrestling Open Spotlight | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento Wrestling Open Spotlight de la compañía Wrestling Open celebrado el 2 de marzo de 2023 en el White Eagle en Worcester, Massachusetts. Pudo y puede verse en IWTV.

> Wrestling Open Spotlight

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Clara Carreras venció a Evie De La Rosa

Torneo eliminatorio por el Campeonato de Parejas: Miracle Generation (Dustin Waller y Kylon King) (c) vencieron a TNT (Terrell Hughes & Terrence Hughes)

Kelsey Raegan venció a Devlyn Macabre

Pedro Dones venció a Carlos Romo

Alec Price (con Steven Stetson) venció a Percy Ryan

Milk Chocolate (Brandon Watts & Randy Summers) vencieron a Security Inc. (Malcolm Murray & Ronnie Moses)

Channing Thomas (con Sidney Bakabella) venció a Love Doug

Ryan Clancy venció a Ryan Galeone

Anything Goes: Bobby Orlando venció a Bronson

Y ahora con algunas de las imágenes del show:

Good lord!! Bronson with the trash can lid to the dome of Bobby Orlando #WrestlingOpen pic.twitter.com/UG9JWZguRf — Tim (@PatsFanBE) March 3, 2023

También puedes repasar todo lo ocurrido esta semana en WWE y AEW:

También puedes ver los resultados e imágenes de otros eventos independientes recientes: