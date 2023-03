Ricky Starks se ve cerca del Campeonato Mundial AEW

Ricky Starks está teniendo ante Chris Jericho la rivalidad más importante de su carrera hasta ahora. Van a verse las caras en Revolution 2023 en una revancha del combate que tuvieron en el Dynamite del 4 de enero, cuando el ‘Absolute’ venció a ‘The Ocho’, de ahí que comenzaran su historia. Una que cualquiera diría que terminará si Starks triunfa nuevamente ante Jericho. Es más, si lo hace, ¿podría ir a por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW? De ello estuvo hablando él recientemente con Evan Mack.

> Ricky Starks: primero Jericho y luego ¿el título?

“Ya lo vencí una vez. Vencerlo de nuevo es, un punto que debe decirse y declararse en este momento, cuando eres el presidente, siempre eres el presidente, ¿verdad? Jericho fue el primer campeón de AEW, fue el primer tipo al entrar en esta compañía, el primer tipo en vencer a las leyendas, tiene un historial que no se le puede quitar. Vencerlo una vez es genial, pero vencer a Chris Jericho nuevamente, eso me pone en una situación en la que estoy mucho más cerca del Campeonato AEW. Cualquiera puede verlo de esa manera. Puedo saltarme la línea e ir directamente a la cima. De eso se trata en última instancia. .

“Con eso en mente, vencer a Chris Jericho es justo lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. No estoy preocupado en lo más mínimo. Creo que esta será una lucha que a la gente le encantará, una combate que me pone en un examen para que la gente diga: ‘veamos dónde está realmente, si realmente nos gusta este tipo o no’. En última instancia, si les gusto o no, no me importa de ninguna manera. Es un gran punto de prueba, especialmente para el joven Ricky tener un combate contra Chris Jericho, vencerlo nuevamente por segunda vez y luego continuar y hacer mi cosa y convertirme en campeón de AEW”.

