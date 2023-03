Una biografía de Gorilla Monsoon llegará en 2024

Luchador, mánager, comentarista… Gorilla Monsoon es una de las grandes personalidades de la historia de la lucha libre profesional. Los fans más acérrimos lo sabrán todo sobre su carrera al igual que habrá otros que apenas conozcan más que su nombre. Para el disfrute tanto de los primeros como de los segundos, en 2024 va a lanzarse una biografía, según da a conocer Brian Solomon en una serie de tweets. Cabe mencionarse que el escritor recibió el premio a ‘Mejor Libro de Lucha Libre’ en 2022 por el que escribió sobre The Sheik.

Buddy Rogers and Gorilla Monsoon, the lads. pic.twitter.com/vzme5CdIt4 — Allan (@allan_cheapshot) March 2, 2023

> Se viene una biografía de Gorilla Monsoon

“Fue amado por varias generaciones de fanáticos de la WWE. Durante una generación, fue un monstruo salvaje que atravesaba a sus héroes hasta convertirse en uno. Para una generación posterior, fue la voz de la compañía, narrando sus recuerdos más preciados.

“Se convirtió en un miembro de confianza del círculo íntimo de McMahon, e incluso fue propietario de una parte de la empresa en un momento. Su presencia detrás de escena fue tan valorada que el área detrás de la cortina, donde despediría a los luchadores y los saludaría cuando regresaran, literalmente lleva su nombre [Gorilla Position].

“Para sus amigos, siempre fue ‘Gino’. Pero para el resto de nosotros, él era Gorilla Monsoon.

“El próximo año, de ECW Press y el autor de Blood & Fire: The Unbelievable Real-Life Story of Wrestling’s Original Sheik, llega IRRESISTIBLE FORCE: THE LIFE & TIMES OF GORILLA MONSOON.

“Va a ser un acontecimiento“.

¿Cuál es tu biografía de una leyenda de la WWE favorita?