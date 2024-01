Cuando pase Royal Rumble 2024, en el siguiente WWE RAW, DIY van a luchar por el Campeonato Indiscutible de Parejas contra The Judgment Day. Los que fueran Campeones de Parejas NXT así como de manera individual cada uno, y como oponentes, dos de los luchadores más importantes de la historia del territorio de desarrollo, llevan unas cuantas semanas persiguiendo el oro en el elenco principal y el 29 de enero finalmente tendrán su oportunidad como consecuencia de sus últimas victorias.

Después del nuevo programa de la marca roja, Ciampa y Gargano se tomaron un momento para valorar su actualidad en en WWE Raw Exclusive:

TC: «Durante las últimas tres semanas, hemos estado exponiendo a The Judgment Day y enviando mensajes, y no es diferente aquí esta noche en Nueva Orleans».

JG: «¿Nueva Orleans? Estamos de vuelta. Tú y yo nos hicimos pasar un infierno en este edificio. No hay absolutamente ningún equipo en el planeta que haya pasado por lo que hemos pasado juntos, el uno contra el otro. No existen».

TC: «Chicos, durante los últimos dos años, The Judgment Day ha tenido como rehén a Monday Night Raw. Demonios, han tenido como rehén a los títulos en parejas. Eso es seguro».

JG: «¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para destronar a The Judgment Day? Ellos manejan todo en la WWE. Viajan en primera clase, tienen todo el oro. ¿Quiénes somos nosotros?».

TC: «Han sido alimentados con cuchara durante tanto tiempo que olvidan lo que es tener hambre. Nosotros, no, no. Estamos hambrientos«.

JG: «Eres un ganador diferente cuando empiezas desde abajo. El próximo lunes, Tampa, Florida, a dos horas de donde nació DIY, donde DIY fue creado, donde DIY fue criado, hacemos lo impensable. Dos chicos independientes que nunca se suponía que estarían aquí, nos convertimos en los nuevos Campeones en Parejas de la WWE».

TC: «Somos el mejor equipo en la verde tierra de Dios. Somos DIY».

EXCLUSIVE: #DIY goes down memory lane on the road to #WWERaw next week and their showdown with The Judgment Day for the Undisputed WWE Tag Team Championship!@JohnnyGargano x @CiampaWWE pic.twitter.com/bgxqVadhCn

— WWE (@WWE) January 23, 2024