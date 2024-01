Rey Mysterio, Sheamus y Andrade regresarían a WWE en Royal Rumble

Estamos cada vez más cerca del Royal Rumble 2024, y por eso, se incrementan los rumores en torno a los nombres de luchadores que aparecerán por sorpresa en la lucha de Royal Rumble de este año. Ya sea como parte de un regreso especial de una sola noche, o como parte de su regreso a la acción en WWE a tiempo completo, tras una lesión o tras un tiempo fuera del ring.

Ahora, Sean Ross Sapp de Fightful Select, ha revelado que se esperaría que Andrade el Ídolo, Sheamus y Rey Mysterio, sean tan solo tres de los nombres que regresarían a WWE en el Royal Rumble. Pero hay más nombres. Estas fueron sus declaraciones:

► Estos serían los grandes regresos sorpresa a WWE para el Royal Rumble 2024

«La mayoría de la gente en la empresa espera que Naomi y Andrade estén involucrados. También tienes a Rey Mysterio, Sheamus y Liv Morgan. Todos han estado ausentes últimamente. Algunos con contrato tienen sentido.

«Tamina Snuka no ha sido utilizada en como un año, pero ha estado presente en varios eventos. Titus O’Neil me ha reiterado que no se ha retirado. Dakota Kai confirmó alguna vez que estaría lista en enero, pero no sé qué tan realista sea eso. Creo que todos tienen un potencial real, pero Andrade y Naomi son los dos que la gente espera con más fuerza».