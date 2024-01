En los últimos meses, mucho se ha hablado de Goldberg. Y es que el exluchador de WCW y WWE, ha salido a dar impactantes declaraciones, en donde insulta a Vince McMahon, pues lo acusa de engañarlo al decirle que si hacía lucir bien a Goldberg en Crown Jewel 2022 en Arabia Saudita, le iba a dar una lucha de retiro en WWE.

Lucha de retiro que nunca llegó, y que Goldberg intentó hacerla por su cuenta con un empresario, que finalmente no salió con nada. Por eso, Goldberg está interesado en volver al ring para tener una última lucha. Puede ser en WWE o en AEW.

► AEW sí interesa a Goldberg

Ahora, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha revelado que AEW no descarta contratar a Goldberg, aunque, de momento, no en el futuro cercano. Este fue su reporte:

«Siempre que pregunto, me dicen que no. Que no, en este momento. No, no en este momento. Definitivamente no cerraron la puerta a contratarlo. Pasa el tiempo y Goldberg no se hace más joven, antes envejece, claro. Pero, no sé si realmente su edad importe mucho, pues para el tipo de luchas que da Goldberg, no se hace falta ser tan joven».

Goldberg reveló recientemente que le encantaría estar en la lucha de retiro de Sting, en el PPV AEW Revolution 2024, en marzo. Estén atentos a SÚPER LUCHAS para cualquier información o novedad al respecto.