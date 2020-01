Nuevo duelo femenil para WWE Worlds Collide 2020

En una suerte de revancha del combate inaugural por el Campeonato Femenil NXT UK, Rhea Ripley y Toni Storm volverán a verse las caras este sábado en WWE Worlds Collide 2020, pero ahora con el Campeonato Femenil NXT sobre la mesa. Un especial, cual particular Survivor Series de NXT se tratase, que enfrentará a talentos de la marca dorada, su subsidiaria británica y 205 Live. Donde esperamos que las mujeres tengan gran protagonismo, con la grata noticia ahora del anuncio de un segundo duelo femenil, también con un par de talentosas competidoras implicadas.

Como apuntamos en la previa del evento, habrá media hora de Pre-Show, y este será el combate escogido. Si bien, siguiendo la dinámica de casi todas las otras confirmaciones, carecerá de construcción, pues Yim y Ray no han detonado rivalidad formal alguna. Igualmente, el oro que porta la escocesa quedará exento dedefensa.

A pesar de esa falta de narrativa, Yim recuerda que años atrás ambas hicieron equipo en SHIMMER, y que camino a Survivor Series 2019, Ray provocó su caída de una escalera.

We use to do stupid stuff back in the day.. then you throw me off a ladder and damn near broke my back. I can’t WAIT to get a piece this Saturday at #WorldsCollide .. #WWENXT #HBIC #WDSS pic.twitter.com/3irtu506y7

— The HBIC (@MiaYim) January 21, 2020