El Shi-Kiba 1st RING de Tokio se tiñó de rojo con «Happy New Freedom 2020«, evento de apertura de la empresa independiente Freedoms, con la que arrancaron las acciones de 2020.

Se realizó un mini torneo donde intervinieron ocho luchadores para determinara al siguiente retador de Toru Sugiura por el Campeonato Mundial King of Freedom.

Por sorteo se determinó el orden de los encuentros que iniciaron con la primera ronda donde salieron avantes Kenji Fukimoto, Takashi Sasaki, Yuko Miyamoto y Chikara (el nieto de Rikidozan). Llamó la atención la inclusión de la luchadora Rina Yamashita, quien se mostró aguerrida y violenta pero no pudo contra la fortaleza físca del veterano Sasaki.

Para la siguiente ronda, los combate subieron de intensidad, Takashi Sasaki dio cuenta de Kenji Fukimoto y Yuko Miyamoto se hizo cargo de Chikara.

En la semifinal, se midieron en lucha de parejas, los monarcas actuales de la empresa. Por un lado, Mammoth Sasaki y Violent Jack, y contra ellos, Toru Sugiura y Yuya Susum. El triunfo recayó en los campeones de Parejas, Sasaki y Violento Jack.

La batalla estelar fue una verdadera guerra entre Takashi Sasaki y Yuko Miyamoto, quienes no se tuvieron ninguna contemplación atacándose duramente. Sin embargo, tras casi ocho minutos de regriega, Miyamoto castigó con su espectacular Moonsault Press y se llevó el triunfo.

De esta manera, es ahora el retador número uno al título que ostenta Toru Sugiura. La lucha se realizará el 10 de febrero en el evento «GO BEYOND THE LIMIT 2020» en el Tokyo Korakuen Hall.

Los resultados completos son:

FREEDOMS «HAPPY NEW FREEDOM 2020», 03.01.2020

Shin-Kiba 1st RING

Asistencia: 215 Espectadores

1. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Round 1: Kenji Fukimoto venció a Masashi Takeda (4:37) con la Samson Clutch.

2. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Round 1: Takashi Sasaki derrotó a Rina Yamashita (7:09) con la D Geist.

3. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Round 1: Yuko Miyamoto venció a Kamui (4:33) con un Moonsault Press.

4. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Round 1: Chikara vs. Takumi Tsukamoto finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

* Chikara avanzó tras ganar juego de piedra, papel o tijera

5. Handicap Elimination Match: Naoki Kamata y Tomoya Hirata derrotaron a GENTARO (12:45).

– GENTARO eliminó a Tomoya Hirata con un Jackknife Hold (7:33).

– Naoki Kamata eliminó a GENTARO lanzándolo por encima de la tercera cuerda (12:45).

6. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Semifinal: Takashi Sasaki venció a Kenji Fukimoto (6:39) con un Swining Small Package.

7. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Semifinal: Yuko Miyamoto derrotó a Chikara (6:50) con la Manji Cobra.

8. New Year Special Champion Soroi Bumi Tag Match: Mammoth Sasaki y Violent Jack vencieron a Toru Sugiura y Yuya Susumu (10:42) con La Magistral de Sasaki sobre Susumu.

9. KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP Next Challenger Decision 1 DAY Tournament – Final: Yuko Miyamoto derrotó a Takashi Sasaki (7:49) con un Moonsault Press.