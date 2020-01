Esta semana, el Rock ‘N’ Wrestling Rager at Sea de Chris Jericho zarpó por segundo año consecutivo. Los de All Elite Wrestling invadieron el transatlántico esta vez, con un episodio de AEW Dynamite que tendrá lugar directamente desde el barco, y que contará con un gran invitado de honor en Ric Flair.

La semana pasada en Dynamite, Jon Moxley avanzó en el mini torneo para determinar el próximo contendiente del Campeón Mundial AEW, Chris Jericho. Sin embargo, después de derrotar a Sammy Guevara, fue atacado por los miembros de The Inner Circle, lo que llevó a Jericho a lastimarle el ojo.

En el evento principal del mismo programa, PAC derrotó a Darby Allin, asegurando su lugar en la final y garantizando que sería el próximo en desafiar a «Le Champion». Sin embargo, Moxley salió de la ambulancia, confrontando a PAC cuando terminó el espectáculo.

Mañana por la noche en Dynamite, Jon Moxley se enfrentará a PAC en un mano a mano. Aunque será una dura batalla para «Mox», eso aparentemente no le ha impedido pasar un buen rato en el crucero. Efectivamente, el luchador violento, conocido por sus encuentros extremos, ha sido grabado en un video cantando el himno de los Medias Rojas de Boston.

Content you didn’t know you needed until now:

Jon Moxley singing Sweet Caroline on the @jericho_cruise!

pic.twitter.com/sjocNiUQ9L

— Gary Cassidy (@consciousgary) January 21, 2020