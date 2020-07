Novedades sobre el futuro de PAC en AEW

La relación entre PAC y AEW no ha estado exenta de controversia, con idas y venidas entre ambas partes que, no obstante, ha hecho que cada nueva implicación del gladiador en suelo Élite luciera especial. Y si primero fueron diferencias creativas las que lo alejaron temporalmente de Jacksonville, ahora un tal SARS-CoV-2 lleva cuatro meses sin permitirle competir allí, pues "The Bastard" reside en Inglaterra, de donde es oriundo.

Por consiguiente, PAC se ha perdido por ahora todos los grandes eventos de AEW bajo la pandemia, con los que la empresa se está consolidando como alternativa a WWE: Double or Nothing, Fyter Fest y Fight for the Fallen.

Motivo de que The New York Post, ante una ausencia tan prolongada del otrora Neville —cuando ya está levantado el veto en EEUU para recibir vuelos procedentes de Reino Unido—, preguntara a Tony Khan por PAC.

futuro de PAC en AEW

► PAC continúa ligado a AEW, pese a la distancia

«Echo mucho de menos a PAC. Ahora misma las fronteras no están en una situación ideal. Como entiendo, si él volviera a Inglaterra, si viniera aquí y pudiera, tendría que hacer una cuarentena de dos semanas antes de poder hacer cualquier otra cosa. No parece una situación muy buena ahora mismo, porque PAC vive en Inglaterra. «Así que hasta que viajar no sea algo factible y pueda hacer lo que solía hacer, que era venir aquí, participar en unos cuantos shows y volver a Inglaterra cruzando el Atlántico, es muy complicado ahora mismo. Hasta que no sea seguro para PAC viajar de un lado para otro, poder hacer esos viajes internacionales, hasta que las fronteras no estén listas de verdad, no creo que podamos traerlo de vuelta, pese a que me encantaría».

Parece que la decisión parte de PAC, quien se niega de momento a recorrer los casi siete mil kilómetros que separan UK de USA en estas distópicas circunstancias. Y en este sentido, su parón también se traslada a las redes sociales, pues si bien PAC realizó algunos vídeos advirtiendo a Orange Cassidy y los Best Friends en mayo, a posteriori el crucero no ha vuelto a publicar nada más.