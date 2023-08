Noticias alentadoras en torno a la salud de Bray Wyatt

Bray Wyatt luchó por última vez en un evento no televisado de la WWE en el mes de febrero, donde derrotó a LA Knight en un Lights Out Street Fight. A partir de allí, había iniciado una rivalidad contra Bobby Lashley, con quien se suponía que iba a luchar en WrestleMania 39; sin embargo, desapareció abruptamente de la programación y no ha sido visto desde entonces, conociéndose solo el hecho de que estaba enfermo y no contaba con el alta médica para competir, aunque poco a poco se ha estado recuperando de una situación que incluso estuvo a punto de costarle la vida.

► Mike Rotunda da una actualización del estado de salud de su hijo

Mike Rotunda podría ser mejor conocido por los fanáticos de la WWE como IRS, y padre de Bray Wyatt y Bo Dallas, recientemente dio una actualización sobre el estado de salud de su hijo durante una entrevista con Wrestling Binge, cuando se le consultó sobre el tema, y el miembro del Salón de la Fama declaró que está «seguro» de que Bray Wyatt regresará al ring y, con suerte, eso sucederá muy pronto.

“Lees muchas cosas en Internet, que no creería mucho o, en mi caso, nada de eso. Entonces, Bray Wyatt, estoy seguro de que regresará a la WWE en breve, y partiremos de allí”.

WWE no se apresura con la recuperación de Bray Wyatt y prefiere ir con cautela, dada la complejidad de su enfermedad (cuyo detalla aún se desconoce). En todo caso, habrá que estar pendientes a la fecha de retorno de Bray Wyatt al cuadrilátero, pero ya es una buena noticia de que WWE ya lo esté considerando en sus planes para alguna historia televisiva, una vez que su problema está próximo a ser superado.