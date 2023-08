Santos Escobar: «WWE puso la pelota en mi cancha»

Santos Escobar valora su presente en WWE, hablando de Chad Gable o LA Knight, y animando a la compañía a darle una oportunidad titular a Zelina Vega. Todo ello en su reciente entrevista en WWE’s The Bump. Cabe mencionarse que durante el SmackDown de la semana pasada el luchador mexicano iba a luchar por el Campeonato de Estados Unidos pero Austin Theory lo lesionó y entonces el contendiente fue Rey Mysterio, que acabó destronando al joven monarca. ¿Qué pasará ahora con los integrantes de la LWO?

As @EscobarWWE is deemed no longer fit to compete, his fellow LWO member @reymysterio replaces him and usurps @_Theory1 as the U.S. Champion. #SmackDown pic.twitter.com/YHGHWs4qkt — WWE (@WWE) August 13, 2023

► El apoyo de WWE

«Quiero hacer una mención especial a Nick Khan y todo lo que está logrando. Esto es el resultado de la compañía comprendiendo el fenómeno que hay detrás de sus atletas. Detrás del movimiento de LA Knight, detrás del movimiento de Chad Gable, detrás del movimiento de la LWO y Santos Escobar».

► Los fans deciden

«Realmente estoy feliz, satisfecho y emocionado, pero también siento el desafío, porque esto significa que la compañía está reconociendo lo que estoy haciendo, están observando y ahora la pelota está en mi tejado. Ustedes me brindan todo eso, y yo les daré mi actuación y mucho más».

► Zelina Vega, retadora

«Creo que esas dos victorias [sobre IYO SKY] automáticamente convierten a Zelina en la retadora número uno. No tengo más que amor, respeto y admiración por Zelina Vega, la aprecio mucho».

Un camino que Santos Escobar podría tomar es traicionar a Rey Mysterio para buscar él el título estadounidense haciendo uso de sus antiguos secuaces, Cruz del Toro y Joaquin Wilde, que desde que la facción dio comienzo no han tenido mucha actividad. De hecho, todos, incluida Zelina Vega, podrían volverse contra The Great Mask of All Time. Además, eso podría tener cierto sentido si WWE busca que IYO SKY sea una luchadora babyface para intentar aprovechar la felicidad de los fans por su coronación como Campeona WWE.

IYO SKY IS YOUR NEW WWE WOMEN'S CHAMPION!!!@Iyo_SkyWWE cashed in her #MITB contract at #SummerSlam and we have a Damage CTRL celebration live in Detroit! pic.twitter.com/CQgHeqxrew — WWE (@WWE) August 6, 2023