Este sería el nombre de Jinder Mahal fuera de WWE

Acerca de Jinder Mahal tras su despido de la WWE hemos sabido que hay mucho interés en la industria por contratarlo -incluyendo una promoción que estaría «echando espuma por la boca»– y que él tiene sueños y metas por cumplir:

«Pero, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para el Maharajá? Ya he estado aquí antes. En ese entonces, era solo un niño. Pero ahora, soy un hombre. Solo me presentaré de la manera que deseo, solo haré lo que quiero, solo iré a donde quiero. Aún tengo muchos objetivos, muchas luchas soñadas, muchos lugares a los que quiero ir. ¿Dónde dejaré mi huella? En India, Europa, Japón, Canadá, incluso en la sección de Red Hook en Brooklyn. Estén pendientes. Quedan alrededor de 11 semanas».

► Raj Dhesi, ¿nuevo nombre de Jinder Mahal?

Pero ahora contamos con más información gracias a la solicitud de registro que acaba de presentar el veterano en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Una es para su apodo y la otra para lo que suponemos que será su nuevo nombre.

El registro de la marca «Mark For: RAJ DHESI» y «Mark For: THE MAHARAJA» tiene la intención de cubrir varias categorías de prendas de vestir, incluyendo sombreros, camisas, calcetines, bandanas, camisetas de manga corta, sudaderas y sudaderas con capucha.

El luchador se llamaría de ahora en adelante Rej Dhesi ya que su nombre real es Yuvraj Dhesi. No puede usar «Jinder Mahal» porque este es propiedad de la WWE.

El interés que existe en él después de tantos años trabajando en la compañía más grande, donde además fue Campeón WWE, asegura que Jinder Mahal no va a tener problemas para encontrar trabajo. Ahora, veremos el éxito que tiene.